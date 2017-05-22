VR Pazarının lideri ABD oldu

VR dünyası büyümeye devam ediyor ve ABD arkasındaki ana ülke. 2017 yılının ocak-mart çeyreğinde sevk edilen tüm VR kulaklık setlerinin % 40’ı ABD’den geliyor. İkincisi % 14 veya 81,000 VR ünitesi olan Japonya, kulaklıkların çoğunu PlayStation VR oluşturuyor. (%90’ını)

Sanal Gerçeklik kulaklıklar için üçüncü en gelişmiş pazar Çin’dir. Tüm VR setlerinin % 11’i Çin pazarına gidecek. HTC, 15.000 adet sevk edilen Vive’iyle ya da tüm pazarın yaklaşık dörtte birinde tartışmasız bir liderdir.

Japonya, Sony’nin şirket içi VR kulaklık setine olan yoğun talep nedeniyle ikinci sıraya çıktı. Canalys analistlerine göre, “Oyun ve eğlence, VR kulaklıklar için kilit sürücü olmaya devam ediyor” Sony, AAA başlıklarının PlayStation VR‘yi uzun süre oynamak konusunda rahat olduğundan emin olmalı.”