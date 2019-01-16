Bilgisayar kullanıcılarının, bilgisayarlarında sık sık karşılaştığı ancak tam olarak ne işe yaradıklarını bilmedikleri birçok yazılım var. Bu yazılımların ne olduğunu anlamak ve yazılımların ne işe yaradığını bilmek ise bir hayli önemli. Öyle ki birçok kullanıcı, anlam veremediği bir yazılım ya da program gördüğü zaman virüs zannederek bu programları ya da yazılımları silme yoluna gidebiliyor. Aynı durumun tersi de geçerli. Virüs temelli yazılımlar için de sistem yazılımı ya da programı zannederek temizleme işlemi yapılmıyor. İşte bu tip yazılımlarsan birisi de Vulkan Run Time yazılımı. Görev yöneticisinde, Windows klasörlerinin içerisinde hatta bazen masaüstünde bile gördüğünüz Vulkan Run Time nedir? Ne işe yarar? Vulkan Run Time virüs mü? Bakalım.

Vulkan Run Time Nedir?

Vulkan Run Time ya da sonuna eklenen Libraries bölümüyle beraber gelen yazılım, ekran kartı üreticileri tarafından kullanılan ve cihazınıza yüklenen bir API. AMD, Intel ve Nvidia ekran kartlarına sahip olan cihazlarda kullanılan yazılım, 3D grafik hesaplaması için kullanılan bir API olarak geçiyor. Khronos Group tarafından geliştirildiğini gördüğümüz yazılım, hemen hemen tüm ekran kartlarında da karşımıza çıkıyor.

Bir virüs programı ya da doğrudan bir virüs yazılımı olmayan API, çeşitli oyunlarda kullanılıyor ve GPU üzerinde direk kontrollere izin veriyor. Böylelikle işlemci kullanımı da büyük ölçüde azaltılıyor.

Neden Vulkan Run Time Kullanılmakta?

Yukarıda biraz söz ettik ancak işin detayına inmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz API, hem işlemci kullanımını rahatlatmak adına kullanılıyor hem de bazı oyunlar için gereklilik olarak sunuluyor.

Sadece oyunlar değil, birçok grafik programında da yine bir gereklilik olarak söz konusu API kullanımının olduğunu söylemek lazım. Bu nedenle söz konusu yazılım virüs olmadığını bilmek ve direk olarak bu yazılımı kaldırmamak önemli.

Silmek Gerekli Mi? Silersek Ne Olur?

Hemen merak edilen bir diğer soruya cevap verelim. Söz konusu yazılımı yine de silmek isterseniz silmeniz mümkün. Fakat yazılımı silmeniz durumunda manuel olarak yükleme yapmak pek mümkün değil. Bunun için ekran kartı yazılımınızı yeniden yüklemeniz ya da yeni bir güncelleme beklemeniz gerekiyor. Ayrıca ekran kartı güncellemelerinden sonra söz konusu yazılımın ortaya çıktığını da belirtelim. Daha doğrusu güncellemelerden sonra karşılaşma ihtimaliniz çok daha yüksek.

Böyle değerlendirdiğimiz zaman Vulkan Run Time yazılımını silmeniz pek mantıklı değil gibi duruyor. Hem oyun performansı hem de bazı oyunlar için sunulan API gereksinimleri söz konusu yazılım gerekliliğini ortaya koyuyor. Fakat içinizin rahat olması açısında virüs ve benzeri bir durumun söz konusu olmadığını da ekleyelim.