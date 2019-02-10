Oyun dünyasında, günümüz etkileyici yapımlarıyla bile kıyasıya mücadele edebilecek olan birçok efsaneleşmiş oyun var. Gerek çoklu oyuncu destekleri, gerek hikayeleri gerekse de oyunculara sunduğu özgürlüklerle bu konuda öne çıkan yapımlardan birisi de Warcraft 3 yapımı. Blizzard Entertainment tarafından yıllar önce yayınlanan oyun, çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı da başarmış durumda. İlk kez 2002 yılında karşımıza çıkan Warcraft 3 oyununun gerçek zamanlı strateji oyunları içerisinde de en iddialı yapımlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çoklu oyuncu desteğiyle öne çıkan oyun için hala Warcraft 3 Hileleri araştırması da yapılmaya devam ediyor. Hala ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan oyunun hileleri konusunda bilgi verelim.

Warcraft 3 Hileleri ve Kullanımı

Oyunda çok daha hızlı yükselmenizi ve oyun içi nesneleri çok daha rahat bir şekilde ele geçirmenizi sağlayan hileler için belli başlı güncellemeler yapıldığını belirtelim. Özellikle 2003 yılında yayınlanan güncelleme paketleri sonrasında, hilelerin bir hayli genişletildiğini görmek mümkün oldu. Hala serinin tutkunu olan kullanıcılar için Warcraft 3 Hileleri neler? Bakalım.

RiseAndShine : Gündüz olmasını sağlayan kod.

: Gündüz olmasını sağlayan kod. StrenghtAndHonor : Oyun içerisinde yenilmez hale gelmenizi sağlar.

: Oyun içerisinde yenilmez hale gelmenizi sağlar. LightsOut : Gündüz kodunun tam tersi olarak çalışır ve gece olmasını sağlar.

: Gündüz kodunun tam tersi olarak çalışır ve gece olmasını sağlar. PointBreak : Et limitinin kaldırılmasını sağlar.

: Et limitinin kaldırılmasını sağlar. WhosYourDaddy : Tanrı modu olarak bilinen tam kontrol moduna geçmenizi sağlar.

: Tanrı modu olarak bilinen tam kontrol moduna geçmenizi sağlar. AllYourBaseAreBelongToUs : Oyunu kazanmanızı sağlar.

: Oyunu kazanmanızı sağlar. KeyserSoze[miktar] : Yazdığınız miktar kadar altın elde etmenizi sağlar.

: Yazdığınız miktar kadar altın elde etmenizi sağlar. LeafıtToMe[miktar] : İstediğiniz kadar odun elde etmenizi sağlar.

: İstediğiniz kadar odun elde etmenizi sağlar. WhoIsJohnGalt : Araştırmaların açılmasını sağlar.

: Araştırmaların açılmasını sağlar. Synergy : Teknoloji ağacı için belirlenen şartların ortadan kalkmasını sağlar.

: Teknoloji ağacı için belirlenen şartların ortadan kalkmasını sağlar. SharpAndShiny: Araştırmaları hızlı bir şekilde geliştirmeniz için kullanılır.

Araştırmaları hızlı bir şekilde geliştirmeniz için kullanılır. WarpTen : Hem birim üretim hızlarının hem de bina üretim hızlarının çok hızlı bir şekilde artış göstermesini sağlar.

: Hem birim üretim hızlarının hem de bina üretim hızlarının çok hızlı bir şekilde artış göstermesini sağlar. IseeDeadPeople: Savaş sisinin ortadan kaldırılması için kullanılır.

Warcraft 3 Hileleri genel olarak bu şekilde. Bu hileleri kullanarak oyun içerisinde çok hızlı bir yükseliş yakalamanız mümkün. Sadece hilelerden yararlanarak oyunu bitirmeniz veya kendiniz için çok daha eğlenceli hale getirmeniz de mümkün.