Warface 2017 Türkiye sistem gereksinimleri açıklandı. Tahminimizce şu anda çalışan her bilgisayar bu oyunu kaldırır. Tabii daha iyi çözünürlük ve performans ile oynamak isteyenler için gerekli ideal sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmıştır.

Warface 2017 Türkiye‘yi İdeal ayarlarda oynamak için en az bir Pentium G3220T 2.6GHz işlemci ve GeForce 9600 GT 1GB ekran kartı gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca 4 GB Ram gayet yeterli olacak. Minimum ayarlarda oynamak isterseniz de Pentium G2020 2.9GHz işlemci, en az bir Radeon HD 3650 ekran kartı ve 2 GB Ram size yeter de artar bile. Detaylı sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

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Warface 2017 konusu: Warface, oyuncuların benzersiz ekip çalışması hareketlerini ve oyun stillerini yönetebildiği günlük yeni içeriklerle yoğun bir Co-op deneyimi sunuyor. Ayrıca Team Death Match veya Plant The Bomb gibi Versus modlarında hızlı tempoda veya taktik eylemde bulunabilirler.

Warface 2017 Türkiye minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Pentium G2020 2.9GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran kartı: GeForce 8600 GT 512MB GDDR3 ya da Radeon HD 3650

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alan: 8 GB

Warface 2017 Türkiye ideal sistem gereksinimleri

İşlemci: Pentium G3220T 2.6GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 6400+

Ekran kartı: GeForce 9600 GT 1GB ya da Radeon HD 3870

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 8, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alan: 10 GB

Warface 2017 videosu (trailer)