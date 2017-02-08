Warhammer 40000: Space Wolf Sistem Gereksinimleri

Warhammer 40.000 oyununun Space Wolf versiyonu için Sistem Gereksinimleri açıklandı. Bu oyunu ideal ayarlarda ve yüksek performanslı görüntü için Intel’in Core 2 Duo E6600 2.4GHz benzeri işlemciye ve 4 GB Ram’e sahip olmanı gerekiyor.
Warhammer 40.000: Space Wolf oyun konusu: En karanlık gecelerde, Fenris’in gökyüzü savaşçılarına gelirler. Karakterlerin ekrandaki eylemlerini tahrik etmek için tahsil edilebilir kartlar kullanarak, sıra tabanlı bir taktik savaş oyununda kadrosunu şiddetli kavgalar haline getirirler. Düşmanlara karşı bir avantaj elde etmek için ortamı kullanın. Görevleri yerine getirmenin kendi yollarını öğrenin.
Warhammer 40000: Space Wolf videosu (Trailer)