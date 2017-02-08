Warhammer 40000: Space Wolf Sistem Gereksinimleri

Warhammer 40.000 oyununun Space Wolf versiyonu için Sistem Gereksinimleri açıklandı. Bu oyunu ideal ayarlarda ve yüksek performanslı görüntü için Intel’in Core 2 Duo E6600 2.4GHz benzeri işlemciye ve 4 GB Ram’e sahip olmanı gerekiyor.

Warhammer 40.000: Space Wolf oyun konusu: En karanlık gecelerde, Fenris’in gökyüzü savaşçılarına gelirler. Karakterlerin ekrandaki eylemlerini tahrik etmek için tahsil edilebilir kartlar kullanarak, sıra tabanlı bir taktik savaş oyununda kadrosunu şiddetli kavgalar haline getirirler. Düşmanlara karşı bir avantaj elde etmek için ortamı kullanın. Görevleri yerine getirmenin kendi yollarını öğrenin.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 720 ya da AMD Radeon HD 3800 series

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 11

Boş disk alanı: 3 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz ya da AMD Athlon X2 7550

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 640 v3 ya da AMD Radeon R7 250 v2 2GB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Boş disk alanı: 10 GB

Warhammer 40000: Space Wolf videosu (Trailer)