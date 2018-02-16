İki milyonu geçen satış rakamlarına ulaşan Warhammer: End Times – Vermintide’ın devam oyunu Warhammer: Vermintide 2’nin çıkış tarihi duyuruldu. Birinci şahıs açısıyla oynanan ve co-op türünün sınırlarını sonuna kadar zorlayan oyun 8 Mart 2018’de PC platformu için piyasaya sürülmüş olacak.

Warhammer evrenini Left 4 Dead mantığıyla bir araya getiren Vermintide 2’de ilk oyundan bildiğimiz beş farklı karakterin üçer kariyer çizgisi bulunacak; bu durum istediğiniz gibi silah seçme opsiyonuyla birleşince karşımıza birçok seçenek ve oyun stili sunan bir yapım çıkacak.

Yapımcı firma Fatshard’ın CEO görevini üstlenen Martin Wahlund, Warhammer serisinin sevdalısı olduklarını ve bu evrenin karanlık atmosferinden şaşmayarak oyunculara yeni deneyimler ve fikirler sunacak olmanın kendilerini çok heyecanlandığını söylemiş. “Vermintide 2 üzerinde uzunca bir süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve 8 Mart tarihinde Helmgart’ı kötülükle mücadele eden oyuncularla güçlerimizi biraraya getirmek için sabırsızlanıyoruz” diyor Martin Wahlund.

28 Şubat’ta ön sipariş vermeye başlayabileceğiniz oyunun yapımcıları, Steam üzerinden ön sipariş verenlere Vermintide 1 DLC’si olan Death on the Reik’i hediye ediyor.

Oyun PC dışında PlayStation 4 ve Xbox One için de yayınlanacak ancak konsollar için çıkış tarihleri henüz belirlenmedi.