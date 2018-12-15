OnePlus 6T McLaren Edition‘ın en önemli özelliklerinden biri, Warp Charge 30 hızlı şarj teknolojisidir. OnePlus henüz resmi olarak söylememiş olsa da, eskiden Dash Charge olarak bilinen hızlı şarjın devamı niteliğindedir. Tabiki resmi açıklamalar henüz mevcut değil. Ancak OnePlus bu gün Warp Charge 30’un nasıl çalıştığını ve bazı önemli detaylarını açıklayan bir dizi mesajı yayınladı.

Warp Charge ismi, 30 Watt güç oranının birleşiminden oluşur. Burada yer alan Warp kelimesi ise, bilimkurgu filmlerinde ki inanılmaz hızlı bir hızı tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Warp Charge, sadece 20 dakika şarjın ardından, bir güne kadar güç sağlayabilen OnePlus’ın en hızlı şarj teknolojisidir.

Hızlı Şarj gibi telefonunuzu, Warp Charge’ı kullanarak şarj ettiğinizde her hangi bir şekilde ısınma ile karşılaşmıyorsunuz. Bunun nedeni, ısınan güç yönetiminin büyük bir bölümünün telefonun yerine duvar adaptörüne aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca oyun oynamak bile aynı derece ısınma problemi ve yavaş dolma problemini beraberinde getirmiyor. Aşağıda, Samsung Galaxy Note 9‘un Adaptif Hızlı Şarjı ve Google Pixel 3 XL‘nin USB PD’si ile bir karşılaştırma grafiği bulacaksınız. Burada Warp Charge 30 ile aralarındaki farkı görebilirsiniz.

Standart OnePlus 6T modeli Warp Charge’ı desteklemiyor. Bunun sebebini ise OnePlus, güçteki ilave artışı desteklemek için McLaren Edition’nın bataryasına güvenlik mekanizmaları ekleyerek bunu yaptıklarını ifade etmiştir. Ayrıca pilin koruma yapısının bileşenlerini yükseltmek zorundaydılar. Daha verimli bir soğutma sağlamak için bataryaya 8 katmanlı bir koruma kartı eklemişlerdir.