WD My Cloud Home İnceleme

Western Digital My Cloud Home sizlere akıllı bir TV ile erişebileceğiniz kişisel verilerinizi güvence altına alan bir depolama alanı sağlar.

İnsanlar haklı olarak bulut depolaması konusunda henüz tedirgin durumdalar. Kullanıcılar dosyalarının silinmesi ve arkalarından el sallayacakları korkusu ile yaşıyorlar. Güvensizlik hayli hat safhada doğrusu.

İdeal çözüm ise dosyalarınızı sakladığını bir bulut kopyasına sahip olmaktır. Bunun yerine kontrol edebileceğiniz kişisel bir bulut sürücüye sahip olmanız da görülebilir.

WD My Cloud Home‘u aslında tam olarak şu şekilde açıklayabiliriz. Evde barındırabileceğiniz, multimedya NAS sürücüsü olarak kullanabileceğiniz ve bulut teknolojisi ile depolanan verilerle senkronize edebileceğiniz kişisel bir bulut sürücü.

WD My Cloud Home Tasarım ve Yapısı

My Cloud Home, USB üzerinden bir PC’ye veya Mac’e bağlanan ve o andan itibaren ağa tam bağlı depolama alanına dönüşen bir cihazdır.

Neyse ki son zamanlarda yapılan yenilemeler ile yapı olarak ‘kitap’ şekline benzetilmesi giderilmiş. Bu yeni ürün önce iki renk tonlu tasarımıyla belge saklama kutuları gibi görünmüş.

Yeni görünüm oldukça zarif duruyor. Kaliteli hava akışı için havalandırmalar bir üst ve altta plastik boru şeklinde görünüyor.

Western Digital donanımını Linux dağıtımları ile çalıştırabilmek için NAS sürücülerinden birini ve ARM SoC teknolojisini kullandı.

Cihazın arkasında tek bir 100/1000 Ethernet girişi ve bir USB 3.0 portu bulunuyor. Kutusuyla birlikte gelen küçük duvar prizine monte edilmiş PSU güç girişi de bulunmaktadır.

WD My Cloud Home Arayüz ve Servisler

Daha önce bir NAS cihazına sahip olanlar için Western Digital‘in My Cloud Home‘daki kullanım arayüzü tanıdık gelecektir.

NAS (Network Attached Storage) cihazı yerel ağa bağlı olan ve yüksek erişim hızlarında depolama işlemlerini yapabilen bir çeşit dosya sunucusudur. Daha basit bir anlatımla; ethernet kablosu ile beraber çalışan harici disk olarak düşünebilirsiniz.

Cihazdaki normal web arayüzü yerine tüm kontrol yerel donanıma yaptığınız tüm değişiklikleri aktaran bir web sitesi üzerinden yapılır. Bu fark size önemsiz gibi görünebilir. Ancak internet kesintisi sırasında yapılandırmayı imkansız hale getirebilir. Türkiye şartlarında bildiğiniz üzere internet kesintisinin olmayacağı hiç bir zaman garanti değildir.

Bu yöntemin avantajı ise home.mycloud.com adresinden sistemdeki tüm dosyalara uzaktan erişebilmeniz, kullanıcılar ekleyebilmeniz, fotoğraflara göz atabilmenizdir.

Yapabileceklerinize Plex DLNA, Sosyal ve Bulut İçe Aktarması, Amazon Alexa becerileri, Ağ içe aktarması ve IFTTT servisleri de dahildir.

Bunların arasında birçok kullanıcı için en kritik olanı, herhangi bir yerel DLNA istemci cihazının dosyalarınızı bulmasını sağlayan Plex işlevselliği olacaktır.

Bununla birlikte müşteri tarafından bu özellik yerine kullanabileceğiniz bazı alternatifler vardır. Western Digital‘in My Cloud Home içerikleriniz arasında dolaşmanıza izin veren Android ve iOS araçları da bulunuyor.

Yeni müşteriler için kullanımı karmaşık olabilecek bu donanım; kendi ‘WD My Cloud Home‘ aracına sahiptir. Bu yüzden uygulama mağazasında ‘WD My Cloud‘ etiketli uygulamalar bu cihaza uygun değildir. Oturum açmaya çalışan kullanıcıların ise giriş bilgileri ve şifresi reddedilir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında bu cihazın yazılım tarafı bize göre zayıf noktasıdır.

Genel PC kullanımı için WD Discovery uygulaması, ağ sürücüsüne bağlı bilgisayarınızdan daha kolay aktarım sağlayan bir program olarak tanımlanabilir.

Ayrıca bir klasör oluşturabilir ve e-posta veya sohbet yoluyla başkalarına gönderdiklerinizi de depolayabilirsiniz. Ayrıca web arayüzünü kullanıp bir köprü oluşturarak bu içeriklere de uzaktan erişebilirsiniz.

Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, Facebook veya Google Fotoğraflar hesaplarını birbirine bağlayan ve bunları My Cloud Home‘la ayrı bir klasörde senkronize eden bir Social and Cloud sistemi de sizlerin hizmetine sunulan diğer bir hizmet.

Varsayılan senkronizasyon klasörleri standart isimlere sahiptir. Senkronizasyon yeni dosyaların çevrimiçi olarak eklendiğini anlamada yavaş olmakla birlikte, sonunda çevrimiçi içerikler yerel depolama sistemine geç de olsa kopyalanıyorlar. My Cloud Home‘a ​​eklenen dosyalar daha sonra buluta kopyalanamıyor. Bu nedenle ‘senkronizasyon’ aslında tek yönlü olarak da kabul edilebilir.

Tüm bu karmaşadan kurtulabilen bir platform var. Apple MacOS kullanıcıları Time Machine uygulamasına sahipler ve bu yüzden kesinlikle mutlu olmalılar.

WD My Cloud Home Performans

Yüksek değerler göz önüne alındığında bu cihazın başlangıçta testlerimizden daha iyi performans göstermesini bekliyorduk. Tipik okuma hızı, gigabit bağlantı üzerinden 55-60MB/s aralığında göründü. Hayal kırıklığı yaratan 25-32MB/s‘lik bir yazma performansı ise düşündürücü bir değer olarak kayıtlara geçti.

WD’nin sürücü performansının daha büyük dosya boyutlarına nasıl taraflı olduğu yaptığımız küçük test ile ortaya çıktı. My Cloud Home‘a yüzlerce küçük dosya gönderdik. Yazma hızlarını 1MB/sn altına kadar düşürdük.

İlginç bir durum daha var. Resmi WD Discovery uygulamasını kaldırıp doğrudan IP adresini kullanarak bağlamdık. My Cloud Home‘a ​​yepyeni bir boyut getirdik de diyebiliriz. Yazma hızlarının 88-90MB/s arasında seyretmesini ve okunan hızın 95-100MB arasında olmasını sağladık.

Genel olarak yapılandırıldıktan ve manuel olarak bağlandığında My Cloud Home, Seagate’in eşdeğer donanımından daha iyi performans sergiliyor.

WD My Cloud Home Teknik Özellikler

3TB Depolama Alanı

Kutu İçeriği: Gigabit Ethernet, Power Supply (DC), USB 3.0 port

Gigabit Ethernet, Power Supply (DC), USB 3.0 port Yükseklik: 6.91inç Genişlik: 2.09inç

6.91inç Genişlik: 2.09inç Ağırlık: 1.03 KG

1.03 KG Sistem Gereksinimleri: Windows 10, 8.1 veya 7 (64-bit), Mac OS X Sierra, El Capitan veya Yosemite Mobil için: iOS 9 ve üstü ve Android 4.4 ve üstü

Windows 10, 8.1 veya 7 (64-bit), Mac OS X Sierra, El Capitan veya Yosemite iOS 9 ve üstü ve Android 4.4 ve üstü Garanti: 2 yıl

WD My Cloud Home Alınır Mı?

Cihaz aslında WD donanım mühendislerinin gurur duyması gereken sağlam bir platformdur. Ancak yazılım ekibinin daha iyi çalışması gerekirdi.

My Cloud Home akıllı bir TV veya kişisel bir bulut çözümü ile erişebilmek için DLNA depolama alanı sağlayabilir. Ancak bizim düşüncemize göre, daha fazlasını isteyenler Synology, QNAP veya üst düzey WD My Cloud ürünlerini düşünmelidir.