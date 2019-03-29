WebP dosyaları farklı kaydetme işlemi nasıl yapılır? Ya da internette bir sürü asılsız yazı görmüşsünüzdür. WebP Dosyalarını JPG, JPEG ve PNG Dönüştürme Nasıl Yapılır? Bizim meselemiz de bu olacak.

Muhtemelen bazı hoşunuza giden resimleri bilgisayarınıza indirirken, WebP resim formatı ile karşılaşmışsınızdır. Bu dosya formatını destekleyen bir program da yoksa, bunu açamazsınız.

Bunun nedeni, Microsoft Windows’un Google’ın gelişmiş WebP resim uzantısı için yerleşik bir desteği olmamasıdır. Google, görüntü kalitesini etkilemeden resimleri daha da sıkıştırmak için 2010 yılında bu görüntüleme biçimini sundu.

Sorun şu ki hala yaygın olarak kabul edilmedi. WebP görüntüsünü değil de JPG, JPEG ve PNG görüntülerini indirmek isterseniz, birkaç püf nokta var.

WebP Dosyalarını JPG, JPEG ve PNG Dönüştürme İşlemleri

IrfanView ile WebP Dosyalarını JPG, JPEG ve PNG Dönüştürme

WebP dosyalarını JPG veya PNG formatına dönüştürmek için PC’nize üçüncü taraf bir uygulama kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz birden fazla uygulama var, ancak önerdiğimiz şey IrfanView. Uygulamayı PC’nize indirin ve yükleyin. Ücretsizdir ve herhangi bi şekilde fligran vs eklemez.

WebP görüntüsünü normal olarak bilgisayarınıza indirin. InfranView ile açın> Disket Simgesine tıklayın, görüntünün boyutunu ayarlayabileceğiniz ve görüntüyü JPG veya PNG uzantısında kaydedebileceğiniz bir kaydetme seçeneğini burada bulabilirsiniz.

Online ile WebP Dosyalarını JPG, JPEG ve PNG Dönüştürme

Üçüncü taraf bir yazılıma gerek duymadan bu işlemi çevrimiçi olarak da yapabilen binlerce web sitesi var. Bunlardan biri Convertio. WebP’leri dönüştürmek için Convertio web sitesine gidin.

Ana sayfada doğrudan yükleme butonunu ya da sürükle bırak mantığı ile oluşturulmuş alanı göreceksiniz. Dönüştürmek istediğiniz dosya türüne “Format Seç” bölümünden ulaşabilirsiniz. Sonrasında Dönüştür ve İndir yolunu takip edin.

Chrome Eklentisi ile WebP Dosyalarını JPG, JPEG ve PNG Dönüştürme

Benim de favorim olan bu yöntem ile Chrome’dan görüntüleri indirmek oldukça kolay oluyor. İki farklı eklenti var; Save Image As PNG ve Save Image As Type. İkincisi benim favorimdir.

Daha sonra indirmek istediğiniz resmin üzerine gelin ve sağ tuşa tıklayın. Burada indirebileceğiniz uzantıları görebilirsiniz.