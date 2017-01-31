WhatsApp Alman tüketici grubu tarafından dava edildi

Verbraucherzentrale Bundesverband veya Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu, WhatsApp’ın Ağustos’ta değişen gizlilik koşullarının yasadışı olduğunu iddia ediyor.

Yaz döneminde mesajlaşma platformu whatsapp, bazı verilerin Facebook’un sosyal ağına aktarılmaya başladığına ilişkin bir bildiri yayınladı. Grup, “Her tüketici hangi kişisel verilerin ortaya çıktığı ve nasıl kullanıldığına kendi karar verebilmelidir” dedi.

Size şunu hatırlatmak isterim ki, Almanya’nın, aynı organizasyondan gelen istek üzerine, ülke çapında Google Sokak Görünümü olmayan AB’deki tek ülke.

Siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Whatsapp gerçekten Almanya’da yasaklanabilir mi?