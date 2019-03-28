WhatsApp Android’e Parmak İzi Doğrulama ve Dark Modu Getiriyor!

WhatsApp Android Beta sürümünde yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Sonsuz iyileştirmelerden sonra kararlı sürümde kullanıma sunulacak. Benzer şekilde, WhatsApp Beta 2.19.83, parmak izi doğrulama ve ‘dark mod‘ gibi özellikler getiriyor.

Facebook’un sahibi olduğu şirket bu özellikler üzerinde bir süredir çalışıyor ve bu da yakında kararlı sürümde artık kendine yer edinecek. Geçen ayın başlarında, Facebook Messenger dark modu aldı ve şimdi anlaşılıyor ki, şirket aynı özelliği WhatsApp’ta da başlatmayı planlıyor.

Beta takipçisi WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, yeni “dark mod” uygulamanın görünümünü tamamen değiştiriyor. Uygulamanın Ayarlar menüsünde bile koyu gri arka plan rengini kullanıyor.

Yeni güncellemede Parmak İzi Kimlik Doğrulama özelliği de mevcut. Kullanıcılar, parmak izinizi kaydettikten sonra Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Parmak İzini Kullanma seçeneğinde bunu etkinleştirebilir. WhatsApp ayrıca kullanıcılara 1 dakika, 10 dakika veya 30 dakika sonra olarak otomatik kilitlenme özelliği de sunuyor.

Android sisteminin yaptığı gibi, çok fazla başarısız girişimde, uygulama birkaç dakika kilitlenir. Aynı özellik, geçen yıldan bu yana iOS cihazlarda zaten mevcut, parmak izi doğrulamanın yanı sıra, kullanıcılar Face ID üzerinden yüz tanıma özelliğini de açabiliyorlar.

Yeni özellikler, kararlı sürümde kullanıma sunulmadan önce bir miktar iyileştirme gerektiriyor. Şu anda, her iki özellik de en son WhatsApp Beta sürümündeki bazı kullanıcılar ile sınırlıdır.