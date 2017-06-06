WhatsApp artık fotoğraf filtreleri, albümler ve yanıt kısayollarını kullanıyor

Hepsinin Facebook’a ait olmasına rağmen, Instagram ve Facebook Messenger‘ın WhatsApp‘a yeni özellikler ekleme sıklığını karşılaştırırsanız, hiç de iyi sonuç vermez. Bununla birlikte, bugün WhatsApp‘ın yeni güncellemesiyle 3 yeni özelliği tanıtacağız.

WhatsApp iOS uygulaması, üç yeni özellik getiren bir güncelleme aldı. Öncelikle, dört veya daha fazla fotoğraf veya video paylaştığınızda otomatik olarak bir albümde gruplandırılacaktır. Bu, artık çoklu satır öğeleri gösteren bu görünümü elde edemeyeceğinizden, sohbetlerinizi daha düzenli hale getirmektedir. Bu, birçok fotoğraf karıştığı zaman rahatsız edici bir şeydi. Artık değil gönderilen her şeyi görüntülemek için, albüm üzerine dokunmanız yeterlidir.

Fotoğraflar, videolar ve GIF’ler için artık WhatsApp’ın kamerasında filtreler var. Şu anda sadece beş tanesi var, ancak bir yere başlamak zorundasınız. WhatsApp’ın gelecekte daha fazla katkıda bulunabileceğini varsayıyoruz.

Son olarak, yeni bir yanıt kısayol özelliği, hızlıca atlamak ve o mesaja cevap yazmaya başlamak için herhangi bir mesajı doğru hızlıca kaydırabilirsiniz anlamına gelir. Bu grup sohbetlerinde çok yararı olabileceği gibi görünüyor; bazen kimin yanıtını verdiğini söylemek zor.

Bu şeyler, şu anda iOS için WhatsApp’ın en yeni sürümünde canlı olarak indirilebilir. Ne yazık ki başka platformlara ne zaman (ya da yapacaklarını) söyleyecek hiçbir şey yok.