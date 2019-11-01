WhatsApp Artık Parmak İzi Kilidine Sahip!

WhatsApp, çeşitli yeni geliştirmeler ve özellikler içeren yeni bir güncelleme sunuyor. Güncelleme Android için uzun zamandır beklenen parmak izi kilitleme özelliğini de getiriyor. Şubat ayında iOS’ta kullanıma sunulmasından sonra, şirketin Android’de biyometrik kimlik doğrulaması yapması birkaç ay sürdü.

Parmak izi kilidi, kullanıcının gizliliğini artıracak ve iOS cihazlardaki Touch ID ile aynı şekilde çalışacaktır. WhatsApp ayrıca Özelleştirme seçeneklerini Parmak İzi kilit açma özelliğine de ekledi. Kullanıcılar ekranı kapattıktan sonra 1 dakika, 20 dakika sonra veya hemen sonra cihazın otomatik olarak kilitleneceği süreyi seçebilirler.

Özelliği etkinleştirmek için kullanıcılar Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Parmak izi kilidi bölümüne gidebilirler. Başlangıçta, kullanıcının özelliği etkinleştirirken parmak izini doğrulaması gerekiyor. Dahası, WhatsApp biyometriklerinizi Facebook sunucusuna göndermeyecek ve Android’in Biyometrik API’sinin yardımı ile cihazınızdaki taramayı barındıracaktır.

Herhangi bir yeni özelliği seçmeden önce her zaman gizliliği düşünen ilgili kullanıcıları kesinlikle rahatlatacaktır. Parmak izi kilidinin yanı sıra WhatsApp, kullanıcıların bildirimlerde mesajın görünürlüğünü özelleştirmelerini sağlar. Kullanıcılar özelliği etkinleştirmek için “Bildirimde içerik göster” seçeneğini değiştirebilir.

WhatsApp 2.19.308 şu anda aşamalı bir şekilde yayınlanıyor. Böylece bu hafta sonuna kadar kullanıcıların çoğuna ulaşacak. Gereksinimler arasında akıllı telefonunuzun Android 6.0 Marshmallow veya üstünde çalışması yer alıyor.