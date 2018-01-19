WhatsApp Business Resmen Yayınlandı

Geçen yıl açıklanan verilere göre ezici bir çoğunlukla en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp bugün WhatsApp Business uygulamasını yayınladı. Arkasındaki ekip kullanıcıların belirli özelliklere erişmelerini sağlayacak iş hesaplarını resmen başlattı. Bugün geliştiriciler WhatsApp Business adlı yeni bir uygulamayı artık Google Play Store aracılığıyla indirilebileceğini açıkladı.

Yeni uygulama indirmek için ücretsiz ancak malesef şu an tüm ülkelerde kullanılamıyor. WhatsApp Business ilk olarak aşağıdaki ülkelerde kullanılacak: Endonezya, İtalya, Meksika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Ancak WhatsApp uygulamanın önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye sunulacağını iddia ediyor.

WhatsApp Business normal WhatsApp uygulamasıyla aslında aynıdır. Ancak müşterilerin işletme açıklaması, e-posta, mağaza adresi ve web sitesi gibi yararlı bilgileri almasını sağlayan iş profilleri oluşturma seçeneği gibi bir takım özelliklerle birlikte gelir.

Ayrıca WhatsApp Business, hızlı yanıtlar ve tebrik mesajları gibi seçenekleri içeren bir tür mesaj uygulaması olarak da adlandırılır. Mesajlaşma İstatistikleri ve Hesap Türü temel WhatsApp uygulamasının sahip olmadığı diğer özelliklerdendir.

Ne yazık ki, WhatsApp Business uygulamasının iOS sürümünden söz edilmiyor, ancak daha sonra gelecektir.