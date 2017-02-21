WhatsApp Durum Güncellemesi Snapchat Gibi

Facebook, Snapchat‘in özelliklerini tüm uygulamalarına getirmek için ısrarını sürdürüyor. Söylentilere göre WhatsApp, durum özelliğini elden geçirerek “Snapchat Hikayeler“inde olduğu gibi fotoğraf ve videoları paylaşma seçeneğini durum özelliğine ekledi. WhatsApp, normal sohbetler gibi şifrelendiğini söylüyor. Özellik, bugün Android, iOS ve Windows telefonlarında gelmeye başladı.

Durum yenilenmesi, biraz rastgele olmaktan (bir mesajlaşma uygulamasında ayrıntılı görsel güncellemelere gerçekten ihtiyacınız var mı?) daha fazla, ancak Facebook’un yeni strateji göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Facebook’un günlük 158 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Snapchat’ten korkması şaşırtıcı değil. Sonuçta herkes arkadaşları hangi sosyal paltformdaysa onu kullanmaya başlıyor. Yeni özellik WhatsApp uygulamasına yeni kullanıcı kazandırmasa da en azından kaybetmesini engelleyecektir.