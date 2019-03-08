Anlık mesajlaşma uygulaması denildiği zaman, gözde ilk canlanan uygulama Whatsapp oluyor. Facebook ile daha da büyüyen uygulamanın şu sıralar rekora koştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sürekli yenilenen ve geliştirilmeye devam eden uygulamanın bu kadar çok öne çıkmasını sağlayan ise sunduğu sistem.

Sadece telefon numaralarını kullanarak kolaylıkla kişi eklemesi yapabiliyor ve yine kolaylıkla bu kişilerle görüşebiliyorsunuz. Kısacası sistem telefon numarası üzerinden dönüyor. Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse, uygulamaya numara giriyorsunuz ve telefon numarasına gelen doğrulama kodu sonrasında hesabınızı onaylayıp kullanıma başlayabiliyorsunuz.

Sistem telefon numarası üzerinden işlediği için dikkat çeken noktalardan bir tanesi de Whatsapp Fake Numara durumu geliyor.

Kendi numaranız olmadığı sürece Whatsapp kullanımı yapmak mümkün mü? Numaralar için sahte bir düzenleme yapmak için yapılacaklar neler? Bu konuda kullanılan yöntemler hakkında daha fazla bilgi verelim.

Whatsapp Fake Numara Kullanımı

Detaylara geçmeden önce belirtelim ki uygulamaya sahte bir numara göstermek için yardımcı uygulamalardan yararlanmak gerekiyor. Bu uygulamaların ne kadar güvenilir olduğu konusu hala tartışılıyor. Bunu belirterek sisteme geçelim.

Sahte numara oluşturmak adına Secure Messenger SafeUM uygulamasını kurmanız gerekiyor.

uygulamasını kurmanız gerekiyor. Buradan uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz.

Uygulamayı açıp, kısa bir kayıt işlemi yapmanız gerekiyor. Kullanıcı adı şifre gibi bölümleri oluşturduktan sonra “submit” butonunu kullanmanız gerekiyor.

Uygulamaya girdikten sonra üst menüde yer alan “ Settings ” kısmında giriş yapıyorsunuz.

” kısmında giriş yapıyorsunuz. Bu kısımda oluşturulmuş olan numarayı göreceksiniz. Burada yer alan fake numara, WhatsApp üzerinde kullanılacak olan sahte numara olacak.

Oluşturduğunuz sahte numarayı Whatsapp Fake Numara olarak kullanmak için WhatsApp üzerinden onaylama yapmanız gerekiyor.

olarak kullanmak için üzerinden onaylama yapmanız gerekiyor. Telefon numarasına gelen şifre ile onaylama yapmanız gerekecek. Bunun için kullanacağınız yöntem ise arama olmalı.

SMS ile doğrulama yapmanız durumunda sahte numara genelde şifre gelmiyor. Arama ile onay kodu alma seçeneğini seçerek gelen şifreyi onay bölümüne girmeniz yeterli olacaktır.

Bu şekilde sahte numara üzerinden uygulamayı kullanmanızı mümkün hale geliyor. Fakat bir kez daha hatırlatalım ki bu sahte numara oluşturucu uygulamalarının birçoğu için hala güvenilir demek zor. Bunu göz önüne alarak işlemlerinizi yapın.