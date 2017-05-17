Whatsapp Fotoğraf Kaydetme Nasıl Kapatılır – Android

Whatsapp otomatik olarak fotoğrafları, videoları ve medyayı Android akıllı telefonunuzun dahili belleğine kaydeder. İşte bunu durdurmak için makalemizi okuyun.

Whatsapp, arkadaşlarınıza mesajlar ve fotoğraflar göndermenin harika bir yoludur. Ucuz uygulamayı satın aldıktan sonra, mesajlar veri/Kablosuz üzerinden gönderilir ve bu nedenle ücretsizdir. Tek dezavantajı, size gönderilen resim, video ve ses dosyalarının otomatik olarak Android cihazınıza kaydedilmesidir. İşte Whatsapp’ın Android akıllı telefonunuza resim, fotoğraf ve video kaydetmesini durdurmak.

Whatsapp Android’de fotoğraf ve medyayı otomatik kaydetmesi nasıl kapatılır?

Whatsapp’ın Android telefonunuzdaki fotoğrafları ve diğer medyayı kaydetmesini durdurmak gerçekten basit bir iştir. Bu basit adımları uygulayın ve bu günden itibaren Whatsapp, size sunmak üzere olduğunuz resmin / medyanın geçici bir minik resmini gösterecek ve dosyayı kaydetmek ya da göz ardı etme seçeneği sunacaktır.

1. Adım

Uygulamayı açın ve ana sohbetler ekranına gidin. Buradan üç dikey noktayı tıklayın ve daha sonra ayarları açın.

2. Adım

Ayarlar menüsündeyseniz, Sohbet Ayarları’nı açmanız ve Medya otomatik karşıdan yükleme seçeneğini seçmeniz gerekir.

3. Adım

Buradan, yalnızca mobil veri kullanırken, bir kablosuz ağa bağlıyken veya dolaşımda içerik indirmek isteyip istemediğinize karar vermenize izin vermek için üç seçenek sunulacak. Artık, her Mobil Veri, Kablosuz ve Dolaşım seçeneklerinden Görüntü, Ses ve Video onay kutularını açıp seçmeniz gerekiyor.

Hepsi bu kadar. Whatsapp fotoğrafını, ses dosyasını veya video dosyasını Android cihazınıza kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.