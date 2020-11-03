WhatsApp Geçiçi Mesaj Özelliği Artık Yayında Sayılır

WhatsApp, aylardır beklenen bir özellik olan Geçici Mesajlar üzerinde çalışıyor. Burada kullanıcılar belirli bir tarihte silinebilecek geçici mesajlar gönderebilecekler.

Her bir mesaj için kaybolma seçeneğini etkinleştirmek yerine WhatsApp, hem bireysel hem de grup sohbetleri için tüm mesajlar için toplu olarak silme seçeneği sunacak. Peki özelliğin çalışma prensibi ne olacak?

WhatsApp Geçiçi Mesaj Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak, mesajın önizlemesi WhatsApp açılana kadar bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

Bir mesaja cevap verdiğinizde, ilk mesaj alıntılanır. Kaybolan bir mesajı yanıtlarsanız, alıntılanan metin yedi gün boyunca sohbette kalabilir.

Geçici bir mesaj, farklı bir sohbete yönlendirilirse, mesaj iletilen sohbette kaybolmaz.

Bir kullanıcı, bir mesaj kaybolmadan önce bir yedeğini oluşturursa, geçici mesaj yedeklemeye dahil edilecektir. Bir kullanıcı bir yedekten geri yüklediğinde kaybolan mesajlar yine silinecektir.

Yeni özellik daha önce gönderilen mesajları etkilemeyecek, sadece ileriye dönük olan mesajlar için geçerli olacaktır. Bireysel sohbetler için, herhangi bir kullanıcı ayarı değiştirebilir ve grup sohbetleri için yalnızca yöneticiler bu özelliği etkinleştirebilir.

Medya mesajlarına gelince, otomatik indirme etkinleştirilirse, mesajlar kullanıcının yerel galerisinde kalacak ancak sunucudan kaldırılacaktır. WhatsApp, özelliğin ne zaman geleceğini belirtmedi, ancak resmi olarak duyurduklarını düşünürsek, yakında geleceğini varsayabiliriz.