WhatsApp Gereksiz Dosya Silici – Depolama Yönetim Aracı Kullanımı

WhatsApp, gereksiz mesajları kaldırmak için yeniden tasarlanmış bir depolama yönetim aracı sunuyor. Bu araç, bu yılın başlarında ilk defa ortaya çıkmıştı. Yeni depolama yönetimi aracı, telefonlarındaki depolama kapasitesini boşaltmak için içeriği kolayca tanımlamasına, incelemesine ve toplu olarak silmesine yardımcı olacak.

Depolama yönetim aracı, anlık mesajlaşma uygulaması kullanılarak birden çok kez iletilen veya paylaşılan gereksiz dosyaları bulmayı ve silmeyi de kolaylaştırıyor. Bu hafta dünya çapında WhatsApp kullanıcıları için kullanıma sunulan yeniden tasarlanmış depolama yönetimi aracı, çeşitli temizleme önerileri de sunacak.

WhatsApp Depolama Yönetimi Aracı Nasıl Kullanılır



Depolama yönetim aracı telefonunuzda kullanıma sunulduğunda WhatsApp’ta Ayarlar> Depolama ve veri> Depolamayı yönet seçeneğine gidin. Bu sayede yeniden tasarlanmış depolama yönetimi aracına erişebilirsiniz.

Önceden WhatsApp, kullanıcıların telefonlarında biraz yer açabilecekleri “Depolama Alanı Kullanımı” bölümünde yalnızca sohbetleri listeliyordu. Bununla birlikte, yeni değişiklik, WhatsApp medya içeriği tarafından diğer uygulamaların yanı sıra ne kadar depolama alanı tüketildiğini gösteren özel bir çubuğa sahip yepyeni bir arayüz sağlayarak bu deneyimi yeniliyor.

Uygulama aracılığıyla birçok kez iletilen medya dosyalarını görüntülemek için özel bir seçenek de vardır. Bu, iletilen gereksiz dosyaları kolayca bulmaya ve temizlemeye yardımcı olur.