WhatsApp, Gizlilik Politikasından Vazgeçmiyor!

Bilindiği üzere Facebook‘un satın aldığı WhatsApp, geçtiğimiz ay yeni gizlilik politikasını içeren bir uyarıyı kullanıcılara uygulama üzerinden göndermeye başlamıştı. Ülkemiz de dahil birçok ülke bu uygulamayı 8 Şubat’a kadar kabul etme gibi bir zorunluluğa tabi tutulmuştu.

Avrupa ülkeleri bu zorunluluktan bazı kanunlar dolayısıyla muaf tutuluyordu. Bu durum üzerine bu sözleşmenin zorunlu olduğu ülkelerin resmi makamları tepki göstermeye başlayınca WhatsApp, politikasını Mayıs ayına kadar erteleme kararı almıştı.

Haberler de WhatsApp‘ın bu politikadan vazgeçeceği söylenirken bugün ortaya çıkan bir bilgi ile şirketin bu politakadan hiç de vazgeçmeye niyeti yok gibi duruyor. Yapılan yeni açıklamalara göre WhatsApp, 15 Mayıs‘a kadar politikayı kabul etmeyen kullanıcıların birkaç hafta daha arama ve bildirim alabileceğini ancak gelen mesajları okuyamayacaklarını bildirdi. Bu durum şuan için böyle gidecek gibi gözüküyor ancak ilerleyen günlerde bir değişiklik olursa sizinle paylaşacağız.