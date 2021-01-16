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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kararını 15 Mayıs’a Erteledi!

Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklik kararını 15 Mayıs 2020'ye kadar resmi olarak erteleme kararı aldı.

Yunus Emre Çakır

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Whatsapp Gizlilik

Whatsapp, birkaç hafta önce yeni gizlilik sözleşmesi yayımladı ve içerisinde Türkiye’nin de olduğu birçok ülkeye bu kararı zorunlu kıldı. Yeni değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar Whatsapp‘ı kullanamayacaklardı. İşte bu dayatma politikası ile kullanıcıların karşısına çıkan Whatsapp, bugün bu kararın 15 Mayıs’a kadar ertlendiğini resmi olarak duyurdu.

Bilindiği üzere Whatsapp, 2016 yılında Facebook’a satılmış ve birçok yeni değişikliklere gidilmişti. Bu değişikliklerin en sonuncusu ise bu yeni gizlilik politikası olmuştu. 8 Şubat’a kadar kullanıcıların bu sözleşmeyi ya kabul etmeleri ya da etmemeleri takdirde Whatsapp‘ı kullanamayacakları ve bu yüzden de zorunlu bir dayatma politikası güdülüyordu. Bunun üzerine birçok ülkeden gelen tepkiler ile Whatsapp bu politikasını erteleme kararı aldı.

Peki bu yeni sözleşme içerisinde neyi kapsıyordu ?

Whatsapp’ın zorunlu olarak kullanıcıların kabul etmesine dayattığı bu yeni sözleşmesinin içerisinde birçok sakıncalı madde bulunuyor. Kullanıcıların, konum bilgisi, mesaj bilgisi, durum, hesap bilgiler vb. gibi birçok bilgiye ulaşmak isteyen Whatsapp, bu bilgiler Facebook ile paylaşmak istiyor.

Bu nedenle birçok kullanıcısını kaybetmiş durumda. Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yapan çoğu kullanıcı artık Whatsapp‘ı güvenli bulmuyor.

Bunun üzerine açıklamalar yapan Whatsapp, sözleşmede böyle bir değişiklik olmadığı ve kullanıcıların mesajlaşması veya diğer kullanıcı verileri, grupları aramaları hakkında hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor. Bu yüzden erteleme kararı alarak kullanıcıların iyice düşünmesini ve kararı kabul etmelerini istiyor. İlerleyen günlerde Whatsapp bu kararından döner mi yoksa devam mı eder henüz bilinmiyor.

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