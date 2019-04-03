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WhatsApp Gruplar İçin Yeni Gizlilik Kuralları Ekliyor!

Son zamanlada oldukça geniş özellik yağmuruna tutulan Whatsapp, şimdi de yeni gizlilik ayarları ile geliyor...

By Muhammed Arslan

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WhatsApp

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 2009 yılından bu zamana uzun bir yol kat etti ve Facebook’a ait olmasına rağmen gelişmeye devam ediyor. Aslında, WhatsApp mesajlaşma platformu olmaktan ziyade hayatımızın önemli bir parçası haline gelmeye başladı.

Sık güncellemeler ve kullanışlı özellikler sayesinde durumlar daha da ilginçleşiyor. Özellikle, Facebook’un sahip olduğu WhatsApp son zamanlarda bazı değişiklikler görüyor. Geçtiğimiz hafta test edilen Dark Mod’dan sonra şirket, yeni bir gizlilik ayarı tanıttı.

Sizi gruplara kimlerin ekleyeceğine karar vermenize yardımcı olacak bir seçenek belirledi. Son güncellemenizi yaptıktan sonra, Etkinleştirmek için uygulamanızdaki Ayarlar’a gidin, ardından Hesap> Gizlilik> Gruplar’a dokunun.

WhatsApp Gruplar İçin Yeni Gizlilik Kuralları Ekliyor!

Burada yer alan üç seçenekten birini seçin: “Hiç kimse”, “Kişilerim” veya “Herkes”. “Hiç kimse”, davet edildiğiniz her gruba katılmayı onaylamanız gerektiği anlamına gelir ve “Kişilerim” yalnızca adres defterinizde bulunan kullanıcılar sizi gruplara ekleyebilir anlamına gelir.

Bu gibi durumlarda, sizi bir gruba davet eden kişiden bireysel bir sohbet yoluyla size özel bir davetiye göndermesi istenir ve bu da size gruba katılma seçeneği sunar. Süresi dolmadan davetiyeyi kabul etmek için üç gününüz vardır.

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Bu yeni özelliklerle, kullanıcılar aldıkları grup mesajları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklar. Bu yeni gizlilik ayarları bugün başlayan bazı kullanıcılara yayılmaya başlayacak ve önümüzdeki haftalarda WhatsApp’ın en son sürümünü kullananlara dünya çapında sunulacak.

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