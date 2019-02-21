WhatsApp Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Günümüzün en popüler uygulaması WhatsApp nasıl silinir? Hesap nasıl kaldırılır? Ya da kalıcı olarak WhatsApp hesabını nasıl silebilirim? Gün içerisinde ister istemez bu sorunlar kafamıza takılıp durur.

Gündelik hayatınızda daha fazla sosyalleşmek için, çeşitli sosyal medya ve iletişim uygulamalarından kurtulmak başlamak için iyi bir yerdir. Bundan dolayı WhatsApp hesabınızı da kalıcı olarak nasıl sileceğinizi sizlere açıklamaya çalıştır.

Başlamadan önce, bunun geri döndürülemez bir süreç olduğu söylemek isteriz. WhatsApp hesabınızı sildikten sonra bütün mesajlarınız konuşmalarınız ve gelen mesajların hepsi tamamiyle yok olur.

WhatsApp’ın kendisi hiçbir yedekleme yapmaz ve mesajlarınız, fikrinizi değiştirmeniz durumunda onları geri getirmenin hiçbir yolu yoktur. Yani Google Drive’a kayıtlı oluyor ya diye düşünmeyin. Hesabınızı sildiğinizde, bütün yedekler otomatik olarak her yerden kaldırılır.

WhatsApp Hesabını Android Telefonlarda Silme

Hesabınızı silmek için WhatsApp uygulamasını açın ve ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun. Açılan menüden Ayarlar> Hesap> Hesabımı sil öğesini seçin.

Daha sonra cep telefonu numaranızı girmeniz gerekmektedir. Sonrasında ise Hesabımı sil tuşuna dokunun. Artık Android telefonunda bir WhatsApp hesabınız olmayacak.

WhatsApp Hesabını iPhone Telefonlarda Silme

Bir iPhone telefon da kalıcı olarak hesap silmenin adımları büyük ölçüde Android telefonlarınkine benzemektedir. İlk olarak WhatsApp’ı açın ve sonra Ayarlar> Hesap> Hesabımı Sil yolunu izleyin.

Bu işlemi gerçekleştirirken bir uyarı mesajı alacaksınız. Açılan ekranda EVET’i tıklayarak işleme devam edeceksiniz. Sonrasında cep telefonu numaranızı girin ve WhatsApp hesabını kalıcı olarak silmek için alttaki Hesabımı Sil seçeneğine dokunun.