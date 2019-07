WhatsApp Özellik Alanında Oldukça Genişliyor!

Facebook‘un sahip olduğu popüler mesajlaşma platformunun – WhatsApp‘ın, kullanıcı deneyimini olduğundan daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Ve uygulama içinde ilginç yeni özellikler getirmeye sürekli devam ediyor. 1.25 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan mesajlaşma platformu, muhtemelen bir QR Code tarayıcı ile birlikte medya için yeni bir Hızlı Düzenleme seçeneğine sahip olacak.

WABetainfo‘ya göre, WhatsApp mesajlaşma platformunda paylaşılan ve alınan görüntüler için bir Hızlı Düzenleme Medya düğmesi ekleyecektir. Bu, mesajlaşma platformunda önemli bir yeni özellik değil. Ancak görüntüyü kişileriniz arasında hızlı bir şekilde düzenlemek ve paylaşmak için zaman kazandırabilir.

Yani şu anda WhatsApp, görüntüyü doğrudan Telefon Galerisi’nden eklerken görüntülerin düzenlenmesine izin verir. Ancak Sohbetler’e bir görüntü gönderirken veya aldığınızda, izin vermediğiniz bir şeyin hızlı bir şekilde düzenlenmesi ve gönderilmesi mümkün değildir.

Bunu düzeltmek ve alınan veya gönderilen bir görüntüyü paylaşmak için birden fazla adımınızı ve zamanınızı daha da kaydetmek için, WhatsApp paylaşım sayfasındaki Hızlı Düzenleme ortamı seçeneğini ekliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, bu yeni özellik şu anda WhatsApp’ın çalışmalarında ve raporda paylaşılan ekran görüntüleri hem Android hem de iOS platformları için bu yeni özelliğe sahip olabileceğimizi gösteriyor.

In the WhatsApp beta for Android 2.19.189 update, WhatsApp is working on a QR Code shortcut (it's not visible yet).

The feature will be (obviously, you know 😅) enabled in future. pic.twitter.com/pcBmc3TVuU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 1, 2019