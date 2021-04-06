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WhatsApp, Platformlar Arası Sohbet Geçişi Üzerinde Çalışıyor

Selin Polat

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WhatsApp Sticker

WhatsApp, sohbet günlüklerinizi çevrimiçi olarak yedeklemenize olanak tanıyan güzel bir özelliğe sahip, ancak iOS ve Android arasında verilere erişemez ve bunları taşıyamazsınız.

WABetaInfo‘ya göre, bu özellik, beta kanalındakiler için bile henüz mevcut olmasa bile, WhatsApp’ın platformlar arası geçiş üzerinde çalıştığını artık biliyoruz.

Bunun ekleneceği herhangi bir zaman çizelgesi yok, ancak kaynak, App Store veya TestFlight’ta en son WhatsApp sürümüne sahip kişilerin aşağıdaki resmi görebileceğini söyledi.

WhatsApp, özelliğin etkinleştirilmesindeki ana sorunun “veri formatlarındaki farklılık” olduğunu söylüyor – Android’deki yedeklemeler Google Drive’a giderken, Apple kullanıcıları iCloud’da sohbet ediyor.

Umarım bu sorunun çözüldüğünü görür ve tüm değerli fotoğrafları ve sohbetleri kaybetmeden geçiş yapabilmenin keyfini yakın zamanda çıkarırız.

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KaynakGsmarena

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