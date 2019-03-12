Whatsapp Plus APK

Anlık mesajlaşma uygulaması dediğimiz zaman, Whatsapp hemen öne çıkıyor. Artık sadece anlık mesajlaşma uygulaması olarak gösteremeyeceğimiz Whatsapp, neredeyse sosyal medya uygulamaları kadar öne çıkmaya başladı.

Ana sürüm bir yana, yavaş yavaş yan sürümleri de görüyoruz. 2018 yılında yayınlanan ve ana sürümün önüne geçen sürüm ise Whatsapp Plus sürümü oldu. Hemen Plus sürümün ne olduğuna ve nasıl ayrıcalıkları kullanıcılara sunduğuna bakalım.

Whatsapp Plus Nedir?

Whatsapp Plus, Whatsapp için sunulmuş özelleştirilmiş bir sürüm. Bu sürümle beraber kullanıcılara, uygulama üzerinde belli başlı değişiklikler yapma fırsatı veriliyor. Hem daha sade bir görüntü sunuluyor hem de karmaşık arayüz yerine daha kolay kullanım menüleri sunuluyor. Daha sade bir görüntü sunulmasının yanında, uygulamanın birçok artı özelliği de var. Bu özelliklerin neler olduğuna ve farkların neler olduğuna bakalım.

Whatsapp Plus Özellikleri Neler?

Dediğimiz gibi Whatsapp Plus uygulamasının ana uygulamadan oldukça farklı yönleri var. Genel kullanım açısından farkların sunulduğu bir uygulamadan söz ediyoruz. Özellikler kısmında gizliliği öne çıkaran artılar var.

Profiline Bakan Kişileri Görme

Whatsapp Plus uygulamasının en önemli avantajlarından biri, profilinize bakan kullanıcıları görebiliyor olmanız. Profilinize kimin baktığını görmek için sadece “rehberler” bölümüne bakmanız yeterli oluyor.

Dil Seçimi

Gelelim bir başka artı noktaya. Plus uygulamasının Plus adını almasını sağlayan en önemli etkilerin başında dil desteği geliyor. Dil desteği konusunda Türkçe, İngilizce ve Azerice dil destekleri sunuluyor.

Sadece istediğiniz dili kullanma gibi bir ayrıcalığınız yok. Bunun dışında çeviri desteği de sunulmuş durumda. Dil çevirisinin genel sohbetler için de oldukça önemli bir artı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dil seçimi konusunda daha fazla çeviri desteğinin de gelmesi bekleniyor.

Tema Artısı

Plus sürümünün öne çıkardığı artılardan birisi de tema konusu. Plus sürümle beraber tema mağazasından farklı temaları indirmeniz mümkün kılınıyor. Bu belki çok üstün bir özellik olarak gösterilmeyebilir ancak kendi temalarınızı da yapabiliyor olmanız büyük bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor.

Değiştirilebilir tik stilleri, daha iyi baloncuk stilleri ve benzeri değişiklikleri de yapabiliyorsunuz. Tema ve benzeri değişiklikler için düzenlemeleri yine ayar pencereleri üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sohbetler için Kilit Özelliğini Kullanma

Whatsapp, uzun bir süredir uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıyor ve bu sayede mesajların korunması sağlanıyor. Plus sürümünde biraz daha farklı bir durum söz konusu. Bu sürümde, istediğiniz sohbetlerinize şifre koyabiliyorsunuz. Koyduğunuz şifreleri yazmadan sohbet penceresi de açılmamış oluyor. Böyle bir ayrıcalıkla beraber koruma konusunda da bir adım öne gidilmiş oluyorsunuz.

Gizlilik Konusunda Durum Ne?

Plus sürümü, uygulama içi gizlilik konusunda da size ayrıcalıklar kazandırıyor. Bu sürümle beraber mavi tik uygulamasını kapatabiliyorsunuz. Sadece mavi tik konusunda gizlemeden söz etmiyoruz. Bunun yanında yazıyor gibi ibareler konusunda da gizlemeye gidilebiliyor. Tüm bunlar için bir gizlilik düzenlemesi yapmak mümkün. Sadece uygulamanın ayarlarından bu konuda düzenleme yapmanız ve seçimlerinizi belirlemeniz gerekli.

Çevrimiçi Modu Gizleme

Plus ayrıcalıklarından birisi, çevrim içi olup olmadığınızı gösterebilme. Uygulamayı kullanırken, karşı tarafa çevrimiçi ibaresinin gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Sürekli çevrimdışı modunu kullanabiliyorsunuz.

Medya Gönderimleri Gelişiyor

Bu sürüm medya ögelerinin gönderiminde yer alan sınırlamaları da kaldırmakta. Bu sürümle beraber 1 GB seviyesine kadar video, resim ya da medya ögesi gönderimi gerçekleştirebiliyorsunuz.

LOG Durumu

LOG kayıtları da yine çok büyük bir avantaj. 24 saat boyunca yapılan tüm hareketlerin kayıt altına alınması sağlanıyor. 24 saatlik kayıt sürecinde yapılan durum değişikliklerini, hangi arkadaşınızın nasıl değişikler yaptığını görebileceksiniz.

Whatsapp Plus APK Nasıl İndirilir?

Uygulamanın sunduğu ayrıcalıklar ve özellikler bu şekilde. Bu özelliklerin dışında gelelim uygulamanın bu sürümünü nasıl yükleyeceğiniz kısmına. Yükleme için bilmeniz gereken ilk kısım, iki uygulamanın bir arada çalışmıyor olması.

Eğer Plus uygulamasını kullanacaksanız, bu durumda ana Whatsapp uygulamasına son vermeniz gerekiyor. Bunun dışında bilmeniz gereken bir diğer nokta ise APK’nın indirilmesi. Şu an için sadece Android işletim sistemine destek veriliyor. Bunun dışında, buradan uygulamanın APK dosyasına erişim sağlayabilir ve kurulum gerçekleştirebilirsiniz.