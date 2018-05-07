Günümüzde akıllı telefonlarda bulunan çok sayıda mesajlaşma programı var. Bunların arasında, daha popüler olan Facebook Messenger da dahil olmak üzere, Rusya’nın kullanımını engellediği Telegram gibi başka programlar da var. Bu servisler SMS hizmeti ile karşılaştırıldığında oldukça yeni özellikler sunuyor olsa da hatalarında olmadığını göstermiyor. Örneğin, Şubat ayında, Hint Telugu alfabesinden tek bir karakterle mesaj almanın, iOS‘taki WhatsApp ve iOS Springboard dahil olmak üzere birden fazla uygulamayı çökerttiği görüldü.

Şimdi Reddit‘teki bir iddiaya göre, WhatsApp uygulamasında uygulamanın kilitlenmesini, başlatıcının veya mobil işletim sisteminin tamamını çökmesine neden olacak başka bir hata bulundu. Pastebin’de bulunan özel olarak hazırlanmış bir mesaj bir cihaza gönderildiğinde, emoji ile sondaki tırnak işareti arasındaki on binlerce görünmez “soldan sağa” ve “sağdan sola” kontrol karakterleri yüzünden yukarıda belirtilen sorunlar ortaya çıkıyor.

Bu nefret mesajını başkalarına gönderirken kesinlikle göz ardı edilmemesine rağmen, tarayıcı sekmesini asabilir veya tarayıcının kendisinin yanıt vermemesine neden olabileceği için Pastebin’deki masum görünen çizgiyi sadece meraktan uzak tutmaya çalışırken dikkatli olmalısınız. Dahası, mağdurlar, zorluklar yaşamamk için mesajla etkileşime girmemeli. WhatsApp bugüne kadar hatayı kabul etmedi ve bu hatayı gidermek için bir güncelleme yayınlanacağını belirtmedi.

Elbette, WhatsApp‘ın bu tür kusurlar yüzünden ilk çöküşü değil. Uygulama 2015 yılının sonuna doğru bir keşfe göre 4.000 emoji alındığında çökmeye yatkın olduğu tespit edildi.