WhatsApp Rekor Kırdı!

WhatsApp’ın şu anda 1 milyardan fazla aktif günlük kullanıcısı var.

WhatsApp’ın geçen yıl ayda 1 milyar aktif kullanıcısı vardı. Artık günde 1 milyar aktif kullanıcımız var.

Aylık aktif kullanıcılar ise 1 milyar ile 1.3 milyar arasında duruyor ve yaklaşık %30 seviyesinde bir artış olduğu görünüyor.

Daha ilginç olan rakamlar ise günlük olarak gönderilen mesajlardır. Bu rakam 55 milyar seviyesine ulaşmış. Bu rakam ek olarak günlük paylaşılan 4,5 milyar fotoğraf ve 1 milyar videoyu da unutmamak gerekiyor. Whatsapp‘ın çok aktif bir sosyal ağ olduğu bu rakamlarla bir kez daha anlaşılıyor.