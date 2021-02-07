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WhatsApp Sticker Ekleme Nasıl Yapılır?

Selin Polat

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WhatsApp Sticker

Dünyadaki milyarlarca sosyal ağ kullanıcısı, sürekli olarak birbiri ile iletişim halindedir. Ve bu kullanıcıların iletişimi, çoğunlukla mesajlaşma şekilde gerçekleştir. Dünya üzerinde en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması ise hiç şüphesiz WhatsApp’tır. Bu nedenle WhatsApp, kullanıcıların kendisine göstermiş olduğu ilgi ile beraber, kendini daima geliştirmekte ve bünyesine yeni özellikler eklemektedir. Bu özelliklerden en bilindik olanı ve en aktif kullanılanı ise “Sticker”dir. Peki, WhatsApp sticker ekleme nasıl yapılır?

WhatsApp Sticker Nedir?

WhatsApp stickerler, kullanıcıların anlık tepkilerini ifade etmek için kullandıkları çok eğlenceli eklentilerdir. Bu sayede kişiler arası mesajlaşmalar çok daha keyifli bir hale gelmekte ve bu durum WhatsApp uygulamasını daha kullanışlı yapmaktadır. Telefona WhatsApp sticker eklemek için sırasıyla;

  • “Sticker Marker for WhatsApp” uygulamasını indirin. Bu uygulama, hem iOS ve hem de Android için ortak kullanım özelliğine sahiptir.
  • Programa giriş yaptıktan sonra “Create a new stickerpeck” kısmında tıkayın.
  • Tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan çıkartma paketine istediğiniz ismi verebilirsiniz. Çıkarma paketi ismini belirledikten sonra create seçeneğine tıklayarak ilerleyin.
  • Sonra, sticker yapmak için belirlediğiniz fotoğrafı galerinizden seçin.
  • Son olarak, seçtiğiniz resmi kendi zevkinize göre kırptıktan sonra “save” diyerek kaydedin.

Kaydettiğiniz içerik, artık bir sticker olarak WhatsApp konuşmalarınıza otomatik olarak eklenecektir. Kendi yapmış olduğunuz stickeri kullanmak için konuşma balonunda emoji kısmında tıklamanız yeterlidir.

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