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WhatsApp Uygulamasına Alışveriş Butonu Geliyor

WhatsApp'a gelen yeni özellik ile alışveriş kataloglarına ulaşmanız bir tuş kadar yakınınızda...

Muhammed Arslan

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Whatsapp'ta son görüldü sabitleme

Bir işletmeye sahipseniz, artık ekstra hesaplar oluşturmanıza gerek kalmayacak. WhatsApp alışveriş butonunu uygulamaya yerleştirdi. Yeni özelliklerden biri, sattığınız ürünlerin bir kataloğunu kolay bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlayacak. Oluşturduğunuz kataloglar ile müşterilerinize hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Önceden, kullanıcıların kataloğa erişmeden önce sohbetin üst kısmındaki kişi adına veya “Kişiyi Görüntüle” için düğmesine dokunmaları gerekiyordu. Artık geliştiriciler, arama düğmesinin yanına sizi doğrudan satılık ürünler listesine götüren bir alışveriş düğmesi eklediler. Bu ekleme, kullanıcıların kataloğa erişmeden önce yaptıkları dokunma sayısını azaltacak.

Bu özellik halihazırda yaygın bir şekilde kullanıma sunuldu. Henüz bu butonu görmüyorsanız, WhatsApp’ı güncellemeniz gerekiyor. WhatsApp, son birkaç ayda hem normal hem de işletme sahipleri için bir dizi yeni özellik ekledi. Bazıları, yeni bir kişi eklemeyi veya bir işletmeyle sohbet başlatmayı kolaylaştıran QR kodu baz alıyor.

Diğer geliştirilen özellikler arasında katalog paylaşımı; animasyonlu çıkartmalar; grup video görüşmeleri sırasında bir videoyu genişletme de yer alıyor. Ayrıca son olarak arama sonuçlarını filtrelemenize izin veren daha gelişmiş bir arama ve yeni bir depolama yönetimi aracı.

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