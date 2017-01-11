WhatsApp Uygulamasına GIF Arama Özelliği Geliyor

WhatsApp programının en son beta sürümü GIF arama özelliği içermekte. Bu özellik sayesinde mesajlaşma platformunu terk etmeden GIF resimlerini arayabilip, mesajlarınıza ekleyebileceksiniz.

WhatsApp bir kaç ay önce GIF dosyası desteğini kullanıcılarına sunmuştu. Fakat bu destek sadece cihazınızda bulunan GIF dosyaları ile kısıtlıydı. Son yapılan güncelleme ile mesajlaşma uygulamasının içerisinde Giphy sitesinin inanılmaz büyüklükteki kütüphanesine erişip direkt olarak mesajlarınıza ekleyebileceksiniz.

GIF arama özelliğine emoji ekleme bölümüne girip altta bulunan GIF seçeneğini seçmeniz gerekiyor. GIF bölümünü seçtiğiniz zaman size popüler GIF resimlerinden seçenekler sunuyor ve ayrıca Giphy sitesinde arama yapmanızı sağlıyor.

GIF arama özelliği şu an için uygulamanın beta sürümlerinde yani 1.27.7 sürümünde mevcut. Söz konusu özelliğe sahip stabil sürümün yakın zamanda çıkması bekleniyor.