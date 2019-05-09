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WhatsApp, Windows Telefonlardan Desteğini Çekiyor!

WhatsApp, eski nesil işletim sistemlerinden desteğini çekmeye devam ederken, sisteme Windows telefonlar da dahil oldu....

By Muhammed Arslan

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WhatsApp, Windows Telefonlardan Desteğini Çekiyor!

WhatsApp, kendi hizmet politikası gereği, her zaman ileriye dönük çalışmalar yapmıştır. Sürekli olarak yeni güncellemeler ile birbirinden farklı özellikleri kullanıcılara sunmuş ve hala sunmaya da devam ediyor. Politikası gereği en yeniye odaklandığı için, şirket eski telefonları bırakmaya da meyilli.

WhatsApp, 2017 yılında Blackberry OS için desteğini durdurdu. Ondan öncesinde de şirket, 2016’da Android 2.3.3 ve Windows Phone 7‘den daha eski Android sürümleri için desteğini çoktan bitirmişti. Benzer şekilde Salı günü WhatsApp, 31 Aralık 2019’da Windows Phone platformunu desteklemeyi durduracağını açıkladı.

WhatsApp 31 Aralık’ta Windows 10 platformunda çalışmayı durduracak ve bu da uygulamanın gelecekteki güncellemeleri almayı durduracağı anlamına geliyor. 2017 yılında, şirket Windows Phone 8.0 platformunu desteklemeyi bırakacağını duyurdu ve  bıraktı.

WhatsApp, Windows Telefonlardan Desteğini Çekiyor!

Şimdi ise blog yazısı Windows Phone platformunun tüm sürümlerini içeren ve destekleyeceği platformların bir listesi ile güncelledi. WhatsApp, Windows Phone platformunu desteklemeye devam ediyor. Genel olarak liste aşağıdaki gibidir. Aynı durum 2020 yılında iPhone ve Android için de geçerli olacak.

  • 30 Haziran 2017’den sonra Nokia Symbian S60
  • 31 Aralık 2017’den sonra BlackBerry OS ve BlackBerry 10
  • Nokia S40, 31 Aralık 2018’ten sonra
  • 31 Aralık 2019’dan sonra tüm Windows Phone işletim sistemleri
  • Android sürümleri 2.3.7 ve üstü, 1 Şubat 2020
  • iPhone iOS 7 ve sonrası 1 Şubat 2020

Ancak şirketin Universal Windows Platform (UWP) uygulaması üzerinde çalıştığını gösteren yeni raporlar ortaya çıktı. UWP uygulamasının bildirilen Windows Phone ve Windows Masaüstü platformlarının son sürümlerinde çalışacağı bildiriliyor.

Ayrıca bkz: WhatsApp Hakkında Az Bilinen Gerçekler!

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