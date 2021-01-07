Whatsapp Yeni Gizlilik Politikasını Açıkladı!

Facebook‘un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, gizlilik politikasında değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni politikaya göre artık kullanıcılar kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayı göze alacaklar.

Yeni bir güncelleme ile artık kullanıcıların karşısına çıkan bu yeni gizlililk politikasını 8 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Kabul etmediğiniz taktirde Whatsapp’ı kullanamayacaksınız.

Whatsapp‘ın 2014 yılında Facebook‘a geçmesiyle birlikte işlerin değişeceği zaten belli bir durumdu. Kullanıcılar bu politikayı kabul etmeyeceklerse uygulamayı kaldırmaları gerekecektir. Bu da Whatsapp‘ın kullanıcı sayısının düşmesine yol açacağa benziyor.

Bu politikayı kabul eden kullanıcıların ise paylaşacağı bazı bilgiler şunlar; Konum verileri, IP adresleri, telefon modeli, işletim sistemi, pil seviyesi, sinyal gücü, tarayıcı, mobil ağ, ISS, dil, saat dilimi ve hatta IMEI numarası gibi bir çok veriler yer alıyor.

Bazı bilgilere göre ” İşlemler ve Ödeme Yöntemleri” gibi bilgilerinde paylaşılacağı konuşuluyor. Whatsapp gizlilik politikasını küresel olarak yaymaya başladı. Ülkemizde de uygulanmaya başlayan politika, 27 Avrupa ülkesinde de yürürlüğe girmiş durumda.