Ana Sayfa Sosyal Medya Whatsapp Yeni Gizlilik Politikasını Açıkladı!

Whatsapp Yeni Gizlilik Politikasını Açıkladı!

Facebook'un satın alıp geliştirmeye devam ettiği mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni gizlilik politikası ile gündemde yerini aldı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Whatsapp

Facebook‘un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, gizlilik politikasında değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni politikaya göre artık kullanıcılar kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayı göze alacaklar.

Yeni bir güncelleme ile artık kullanıcıların karşısına çıkan bu yeni gizlililk politikasını 8 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Kabul etmediğiniz taktirde Whatsapp’ı kullanamayacaksınız.

Whatsapp‘ın 2014 yılında Facebook‘a geçmesiyle birlikte işlerin değişeceği zaten belli bir durumdu. Kullanıcılar bu politikayı kabul etmeyeceklerse uygulamayı kaldırmaları gerekecektir. Bu da Whatsapp‘ın kullanıcı sayısının düşmesine yol açacağa benziyor.

Bu politikayı kabul eden kullanıcıların ise paylaşacağı bazı bilgiler şunlar; Konum verileri, IP adresleri, telefon modeli, işletim sistemi, pil seviyesi, sinyal gücü, tarayıcı, mobil ağ, ISS, dil, saat dilimi ve hatta IMEI numarası gibi bir çok veriler yer alıyor.

Bazı bilgilere göre ” İşlemler ve Ödeme Yöntemleri” gibi bilgilerinde paylaşılacağı konuşuluyor. Whatsapp gizlilik politikasını küresel olarak yaymaya başladı. Ülkemizde de uygulanmaya başlayan politika, 27 Avrupa ülkesinde de yürürlüğe girmiş durumda.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

CES 2021 İnovasyon Ödülü Alan Akıllı Telefonlar Açıklandı!

Akıllı telefonların ve diğer akıllı teknolojilerin tanıtıldığı ve duyurulduğu küresel bir teknoloji etkinliği olan CES, bu yıl 11-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik düzenlenmeden önce...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Whatsapp Yeni Gizlilik Politikasını Açıkladı!

Facebook'un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, gizlilik politikasında değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni politikaya göre artık kullanıcılar kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayı göze...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

LG Oldukça Hafif ve İnce Yeni Gram Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı!

Bilindiği üzere LG, her yıl Gram serisi düzüstü bilgisayarlarına yeni bir tanesini daha eklemeye devam ediyor. Firma Gram serisi dizüstü bilgisayarlarına 2021 yılında beş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M02S Büyük Bataryası ile Satışa Sunuldu!

Samsung, 2021 yılında akıllı telefon pazarına hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Şirket pazarda ki yerini korumak için birçok model üzerinde çalışırken bir diğer taraftanda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G'yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014