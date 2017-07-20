WhatsApp, YouTube Videolarını İzleme Özelliğini Beta Kullanıcılarına Sundu

WhatsApp, uygulamasını yeni özelliklerle güncellenmeyi sürdürüyor. Son zamanlarda şirket, geliştirilmiş dosya paylaşımı özelliğini ve emoji aramasını tanıttı. iOS cihazlarındaki bazı beta kullanıcılarının uygulama içi paylaşılan YouTube videoları oynatmasına izin veren bir başka güncelleme yayına girdi.

Şu anda, WhatsApp aracılığıyla paylaşılan herhangi bir YouTube video bağlantısı, ayrı bir YouTube uygulamasında açılmakta. Ama bu yakında değişecek. Uygulamanın en yeni beta güncellemesi bazı gizli özellikler aldı ve uygulama içi YouTube videolarını oynatma bunlardan biri.

En yeni beta sürümünde, herhangi bir paylaşılan YouTube bağlantısına dokunulduğunda videoyu resim içi resim modunda açılacak. Böylece video, sohbetin üstünde açılan ve kullanıcının çoklu görev yapmasına izin veren küçük yüzen pencerede izlenebilir olacak. Videoda tam ekran moduna da geçirilebiliniyor. Şu anda, video yalnızca kullanıcı aynı sohbette kaldığı sürece oynatılmaya devam edecek ve diğer sohbetler açılır açılmaz yok olacak.

Bu özellik şu anda yalnızca iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’da bulunmakta. Android ve Windows telefonlarına gelip gelmeyeceği belli değil, ancak şu anda test aşamasında olduğunu düşünerek, bu platformlara da geleceğini varsayabiliriz.