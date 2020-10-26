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WhatsApp Yüz Kilidi ve Grup Aramaları Test Aşamasında

WhatsApp, yüz kilidi ile kilit açma ve gurup çağrılarına sonradan katılabilme özellikleri üzerinde çalışmalara başladı...

Muhammed Arslan

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WhatsApp suresi dolan mesaj

WhatsApp için yeni bir beta güncellemesi var. Bu güncelleme v2.20.203.3 sürüm numarasıyla geliyor. Raporlara göre, bu güncelleme birkaç yeni ve ilginç özellikle geliyor. Öncelikle güncelleme cevapsız aramalara katılma özelliğini getiriyor. Ayrıca WhatsApp, uygulamanın biyometrik yönünü test ediyor, yüz kilidi açma işlevini eklemeye çalışıyor.

Şu anda bir grup araması varsa ve aramayı cevaplamadıysanız, gruptaki birinin sizi eklemesi dışında aramaya katılamazsınız. Görünüşe göre, yakında durum bu olmayacak.

Yeni beta, kullanıcıların görüşmeye katılmasını mümkün kılmak istiyor. Cevapsız bir grup araması olduğunu görür görmez, arama hala devam ediyorsa aramaya katılabilirsiniz. WhatsApp’ı açın ve aramaya katılmak için ekrana gelen uyarıya tıklayın. Bu kadar basit.

WhatsApp Yüz Kilidi Güvenlik Özelliği Test Aşamasında

Yüz kilidini destekleyen akıllı telefonların artmasıyla WhatsApp’ın bazı değişiklikler yapması artık önemli. Şirket, parmak izi kilidini Biyometrik kilitle değiştirmeyi amaçlıyor. Ancak bu parmak izi seçeneğinin artık kullanılamayacağı anlamına gelmez. Betaya göre WhatsApp, akıllı telefonda bulunan herhangi bir biyometrik kimlik doğrulamasını seçme olanağı sağlayacak.

WhatsApp Yüz Kilidi ve Grup Aramaları Test Aşamasında

Şu anda bu özellikler test aşamasındadır ve yakında evrensel olarak kullanıma sunulacaktır. Şu an itibariyle, bu güncellemenin geleceği kesin gibi bir şey. Ancak yüz kilidi açma özelliğine sahip tüm akıllı telefonlarda mevcut olup olmayacağı henüz belli değil.

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KaynakWABetaInfo
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