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WhatsApp’a Kendi Kendine Silinen Fotoğraf Özelliği Geliyor!

WhatsApp kaybolan mesajların ardından, kaybolan fotoğraf özelliğiyle geliyor. İşte yeni test edilenler...

Ayşen Sıla

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Son zamanlarda WhatsApp, herkese sunmadan önce Beta sürümünde birçok özelliği test ediyor. Bunlardan biri, kullanıcıların paylaşmadan önce videoları sessize almalarına izin veriyor. Bugün, kaynağımız başka bir özelliği daha ortaya çıkardı. Bu özellik kaybolan fotoğrafları göndermenizi sağlayabilir.

WhatsApp’ın, kullanıcıların kaybolan/kendi kendini yok eden fotoğraflar göndermesine izin verecek birkaç özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor. Özelliğin Instagram’da bulunanla benzerlik gösterdiği de belirtildi.

Güncellemeye göre, “Başlık Ekle” metin kutusunun yanında “mavi renk” geçişi bulunuyor. Üzerine tıkladığınızda, “Bu sohbetten çıktığınızda bu medya kaybolacak” yazan bir açılır mesaj gösteriyor. Bu konsept, kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunduktan birkaç ay sonra geliyor.

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Fakat kötü olan kısım şu ki, kaybolan mesajlar gibi bu özellikte karşımızdaki kişinin insiyatifine kalıyor. Yani, alıcının bu kaybolan fotoğrafın ekran görüntüsünü alabileceğini ve gönderenin bundan haberdar edilmeyeceği biliniyor.

Şirketin kaybolan mesajlara henüz benzer güvenlik özellikleri eklemediğini de belirtmekte fayda var. Her iki durumda da, kaybolan medya özelliği, şu anda WhatsApp’ın sahibi olan Facebook için yeni değil. Bunun nedeni, Instagram’da benzer bir fotoğraf / video kaybolma özelliğini zaten görmüş olmamızdan kaynaklanıyor.

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KaynakGizmo China

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