WhatsApp’a Sessiz Video Paylaşma Özelliği Geliyor!

WhatsApp geçtiğimiz günlerde, kullanıcıları yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları değişikliklerini kabul etmeye zorladığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılaştı. Daha sonra şirket, güncellemenin bitiş tarihini uzatmak ve değişikliklerin ayrıntılarını açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca şirket, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için birçok özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de, videoları paylaşırken ‘sessize alma‘ seçeneği olacak.

WhatsApp yeni bir beta sürümüyle bu özelliği test etmeye koyuldu bile. “Sessiz Video” olarak da bilinen bu özellik veta’ya yapılan son güncellemeden, yani 2.21.3.13 sürümünden sonra gelecek ve tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Buna göre, bir videoyu paylaşmadan önce düzenle menüsünde aşağıda gösterildiği gibi bir “ses simgesi” görünecek. Üzerine bastığınızda videoyu sessize alacak ve tekrar bastığınızda ise sesi geri getirecek. Bu nedenle, klibin paylaşılacak bölümünü seçmenize izin veren video arama çubuğunun altında bulunuyor.

Sticker Ekleme, Metin ve Çizim seçenekleri gibi diğer özellikler ise hala aynı kalacak. Henüz kararlı sürümde bulunmayan özellik, muhtemelen paylaşılacak klibin tüm sesini iptal etmeye/etkinleştirmeye izin verecek. Bu nedenle, WhatsApp’ın belirli bir bölümden sesi kesme özelliği sunacağını sanmıyoruz.