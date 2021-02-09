Ana Sayfa Sosyal Medya WhatsApp'a Sessiz Video Paylaşma Özelliği Geliyor!

WhatsApp’a Sessiz Video Paylaşma Özelliği Geliyor!

WhatsApp yani son zamanların en çok gündeme oturan uygulaması, kullanıcıların gönlünü almaya çabalıyor. Yeni bir özellik geliyor!

Ayşen Sıla

-

0
wp

WhatsApp geçtiğimiz günlerde, kullanıcıları yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları değişikliklerini kabul etmeye zorladığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılaştı. Daha sonra şirket, güncellemenin bitiş tarihini uzatmak ve değişikliklerin ayrıntılarını açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca şirket, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için birçok özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de, videoları paylaşırken ‘sessize alma‘ seçeneği olacak.

wp

WhatsApp yeni bir beta sürümüyle bu özelliği test etmeye koyuldu bile. “Sessiz Video” olarak da bilinen bu özellik veta’ya yapılan son güncellemeden, yani 2.21.3.13 sürümünden sonra gelecek ve tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Buna göre, bir videoyu paylaşmadan önce düzenle menüsünde aşağıda gösterildiği gibi bir “ses simgesi” görünecek. Üzerine bastığınızda videoyu sessize alacak ve tekrar bastığınızda ise sesi geri getirecek. Bu nedenle, klibin paylaşılacak bölümünü seçmenize izin veren video arama çubuğunun altında bulunuyor.

wp

Sticker Ekleme, Metin ve Çizim seçenekleri gibi diğer özellikler ise hala aynı kalacak. Henüz kararlı sürümde bulunmayan özellik, muhtemelen paylaşılacak klibin tüm sesini iptal etmeye/etkinleştirmeye izin verecek. Bu nedenle, WhatsApp’ın belirli bir bölümden sesi kesme özelliği sunacağını sanmıyoruz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWabetainfo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple, Tablet Sektörüne Adeta Hükmediyor – 53.2 Milyonluk Satışın Detayları!

Geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle insanlar evde sıkışıp kaldığı için bilgisayar pazarının yanı sıra tabletler de oldukça fazla talep gören. IDC'den gelen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K40 Serisi, 25 Şubat’ta Tanıtılacak!

Xiaomi tabanlı Redmi, Redmi K40 serisini Şubat ayında piyasaya süreceğini doğruladı. Bugün şirket, K40 lansman etkinliğinin 25 Şubat'ta yapılacağına dair resmi bir onay yayınladı.Redmi,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21, Su Testinden Geçti – Ne Kadar Dayanıklı ?

Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonlarının toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olduğu biliniyor. Galaxy S5 bile IP67 derecesine sahipti ancak Samsung,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G40 Geliyor – İşte Detaylar!

Kaynaklar, Motorola'nın yakında Moto G10, Moto G30 ve Moto E7 4G akıllı telefonlarını ve Moto G40 uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı.Şimdi...
Devamını Oku
Sosyal Medya

WhatsApp’a Sessiz Video Paylaşma Özelliği Geliyor!

WhatsApp geçtiğimiz günlerde, kullanıcıları yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları değişikliklerini kabul etmeye zorladığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılaştı. Daha sonra şirket, güncellemenin bitiş...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014