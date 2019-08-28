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WhatsApp’a Tema Değiştirme Özelliği Gelecek!

Dünyanın en çok kullanıcısı olan uygulamalarından WhatsApp, nihayet tema kullanımına izin verecek gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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WhatsApp'a Tema Değiştirme Özelliği Gelecek!

WhatsApp, Android ve iOS tabanlı platformlarında birkaç yeni özellik ve işlevsellik getirmek için çalışıyor. Ayrıca, şirketin gruplanmış çıkartma ve albüm gibi özellikleri WhatsApp Web’e getirerek web tabanlı platformunu yükseltmeyi planladığını da biliyoruz.

Şimdi ise yeni bir rapor, şirketin uygulamalarına, kullanıcıların uygulama içindeki temaları değiştirmelerini sağlayacak yepyeni bir özellik getirmeyi planladığını gösteriyor. WABetaInfo’nun gelişmelerini paylaştığı blogunda yer alan bir rapora göre, Facebook’un sahip olduğu sosyal medya şirketi özel temaları uygulamaya getirmek için çalışıyor.

Blog tarafından atılan tweet ise;

Bu, özellik kullanıma sunulduğunda, WhatsApp kullanıcılarının, uygulamayı çeşitli temaya göre özelleştirebilecekleri anlamına geliyor. Ne yazık ki, bu noktada özellikle ilgili daha fazla ayrıntı yok ve şirketin bu işlevi nasıl uygulayacağına dair beklemek ve izlemek zorunda kalacağız.

Ayrı bir şekilde, WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarının Memoji’leri WhatsApp’ta paylaşmasına izin verecek bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu, iPhone kullanıcılarının Apple iPhone’larında yarattığı Memoji avatarlarını WhatsApp’ta arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

Bu noktada, bu Memoji’lerin popüler sosyal mesajlaşma uygulamasında, iPhone’larda 3D ve sesli hareketleri olduğu gibi gösterilip gösterilmeyeceği veya minimum hareketli etiketler olarak gösterilip gösterilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, WhatsApp, iOS için WhatsApp beta ile ilgili bir sonraki güncellemeyi yayınladığında bu işlevsellik hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

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