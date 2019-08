WhatsApp’a Tema Değiştirme Özelliği Gelecek!

WhatsApp, Android ve iOS tabanlı platformlarında birkaç yeni özellik ve işlevsellik getirmek için çalışıyor. Ayrıca, şirketin gruplanmış çıkartma ve albüm gibi özellikleri WhatsApp Web’e getirerek web tabanlı platformunu yükseltmeyi planladığını da biliyoruz.

Şimdi ise yeni bir rapor, şirketin uygulamalarına, kullanıcıların uygulama içindeki temaları değiştirmelerini sağlayacak yepyeni bir özellik getirmeyi planladığını gösteriyor. WABetaInfo’nun gelişmelerini paylaştığı blogunda yer alan bir rapora göre, Facebook’un sahip olduğu sosyal medya şirketi özel temaları uygulamaya getirmek için çalışıyor.

Blog tarafından atılan tweet ise;

I have reasons to believe that WhatsApp might be interested to allow theme customization OR multiple themes.

Let's see in the next versions if it's so 🧐

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 27, 2019