Görünüşe göre WhatsApp sahte haberlerin platformunda yayılmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çalışıyor. WhatsApp‘ın mümkün olduğunca spamdan arınmış bir uygulama olmasını istiyorlar.

WhatsApp kullanıcılarına spam iletilerin sahte olduğunu bildiren yeni bir bildirim sistemi hakkındaki raporlar çeşitli kaynaklarda ortaya çıktı. Sistem bir iletinin “birçok kez iletildiğini” algıladığında WhatsApp kullanıcılarına iletinin spam olabileceğini uyaracak.

Maalesef sahte haberler şu anda resmen popüler hale geldi. WhatsApp da bu durumdan en fazla etkilenecek platformlardan biri. Platformda spam mesajları yayarak sahte haberler yapmak son birkaç yıldır gerçek bir sorun haline geldi.

Sahte haberlerin yayılmasını sınırlamak için WhatsApp şimdi mesajın spam olabileceğini bildiren bir uyarı özelliğini test ediyor. Uyarı yalnızca mesaj 25 kereden fazla iletildiğinde görüntülenecek.

Mutlaka 25’den fazla kişiye tek bir mesaj göndermeniz gerekiyorsa bu da düşünülmüş. WhatsApp‘ın Yayın Listesi adı verilen ve birden fazla kişiye mesaj göndermenize izin verdiği bir özelliği var. Ancak yalnızca kişi listenizdekilere mesajı gönderebilirsiniz. Sanırım bu özellik kimler için getirildi artık anladınız.

Yeni özellik şu anda yalnızca WhatsApp‘ın iOS sürümünde test edildi. Ancak şirketin bu spam iletilerin tüketicilere yayılmasını tamamen nasıl durdurabileceği henüz belli değil.