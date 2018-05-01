WhatsApp‘ın CEO’su Jan Koum, 2014’te 19 milyar dolarlık büyük bir maliyetle Facebook‘a sattığı şirketi bırakmaya hazırlanıyor. Ayrılış, kullanıcının kişisel verilerini çekmek ve reklam amaçlı kullanmak için, uygulamadaki şifrelemeyi zayıflatma tercihi nedeniyle, Facebook ve Koum arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle kıvılcımlandı.

Koum, Facebook’ta aldığı karar hakkında şunları söyledi:

“Brian [Acton] ile WhatsApp’ı başlatmamızın üzerinden neredeyse on yıl geçti ve bu bir çok iyi insanla birlikte inanılmaz bir yolculuk oldu. Ama artık ilerlemenin zamanı geldi. İnanılmaz derecede küçük bir ekiple çalışmaktan ve tüm dünyadaki pek çok insan tarafından kullanılan bir uygulamanın nasıl çılgın bir şekilde üretilebileceğini gördüğüm içim müteşekkirim. ”

Hem Mark Zuckerberg hem de Sheryl Sandberg, Zuckerberg ile birlikte Koum’un mesajına üzücü bir yüz tepkisi bırakarak, WhatsApp’ı inşa etmek için yaptıkları tüm çalışmalar için Koum’a teşekkür etti.

WhatsApp’ın diğer kurucularından Brian Acton, geçen yıl Facebook’tan ayrılarak Moxie Marlinspike ile birlikte Signal Foundation‘ı kurdu. Özellikle, Cambridge Analytica haberlerinin patlak vermesinden sonra Acton, #DeleteFacebook adlı gruba katıldı. Facebook’takiler, Koum’un Cambridge Analytica skandalından önce şirketten ayrılmaya karar verdiğini belirttiler.

Şifrelemenin zayıflatılması durumunda hala WhatsApp kullanıp kullanmayacağınızı ya da Rus hükümetinin son zamanlarda kullanıcının verisine erişim vermediği için engellediği Telegram gibi bir şeye geçip geçmeyeceğinizi, yorumlarda bize bildirebilirsiniz.