WhatsApp’ın Yeni Özelliği Dosya Paylaşımına İzin Verecek

Facebook’a ait olan WhatsApp, Facebook’a ait Instagram veya hatta Facebook Messenger’ın aksine, daha nadir yeni özellikler ekleniyor. Fakat WhatsApp şu anda birçok kullanıcısı tarafından hoş karşılanacak yeni özelliği test ediyor.

Bu herkes için indirilebilir olduğunda, her tür dosyayı kişilerinize veya gruplarınıza gönderebilirsiniz. Bu özelliğin şu anki duruma kıyasla belirgin bir gelişme: dosya gönderebilirken, PDF’ler, Word belgeleri, e-tablolar ve slaytlar gibi belirli türlerle sınırlı olacaksınız.

Bu kısıtlamanın şimdiye kadar neden mevcut olmadığı belli değil ancak iyi haber şu ki neredeyse bitti. Herhangi bir dosya türünü paylaşmanıza izin veren yeni özellik şu anda sınırlı bir kullanıcı alt kümesiyle test ediliyor ve yayınlama çok yavaş oluyor. Bu yüzden, bunu alacağınızdan oldukça emin olmakla birlikte, ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacak emin değiliz.

iOS’ta 128MB, Android’de 100MB ve WhatsApp Web’de 64MB’lık bir maksimum dosya boyutuyla sınırlı olacağınızı unutmayın. Bu keyfi sınırların nasıl oluştuğunu bilmiyoruz, ancak WhatsApp’ın milyonlarca insanın paylaştığı 4K videoların yükü altında sunucularını çökertmesini istemeyen WhatsApp’la bir ilgisi olduğunu varsayıyoruz.