Wifi Bağlı Ama İnternet Yok – Çözümleri

WiFi bağlı ama internet yok! Bu durumu nasıl çözersiniz? Çözümleri Nelerdir? Birçok durumda, WiFi’ye bağlı olmanıza rağmen, yine de internete erişemediğiniz bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz.

Genel olarak sorun, cihazınızla veya kablosuz yönlendiricinizle ilişkilendirilebilir. İlk önce, diğer cihazları aynı ağa bağlayarak cihazınızın bir sorunu olup olmadığını belirleyin.

Aynı şey diğer cihazlarda da internete bağlanılmıyorsa, WiFi bağlantınızın düzeltilmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Bu yazıda, kablosuz internet bağlantısı sorununuzla ilgili bazı hızlı ve kolay düzeltmeleri anlatacağız.

İnternet erişimi olmamasıyla ilgili birçok sorun ve çözüm olabilir. Bu sorunu çözmenin diğer yöntemlerine geçmeden önce, sorunun yavaş internet hızınızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını hızlı bir şekilde kontrol etmelisiniz.

Wifi Bağlı Ama İnternet Yok Nasıl Çözülür?

1. Yönlendiricinizi ya da Modeminizi Kontrol Edin

İnternete aynı ağa bağlı herhangi bir cihazınızdan erişemiyorsanız, sorun muhtemelen yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, ADSL kablonuzun yönlendiricinize doğru bağlandığından emin olun.

Değilse, yönlendiriciden bir kez çekip çıkarın ve tekrar takın. Ayrıca, kabloda herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin ve kırılmışsa yenisini satın alın.

2. Yönlendiricinizin ya da Modeminizin Işıklarını Kontrol Edin

İnternet bağlantınızın genel olarak çalışıp çalışmadığını belirleyebileceğiniz bir yol var. Aşağıdaki koşullarla onaylayın:

Yönlendiriciyi açtığınızda tüm ışıkların yeşil olması gerekir. Genellikle, yönlendiricide AÇIK olması gereken 3 ışık vardır.

İnternet ışığı sabit olmalı ve titrememelidir.

WiFi gösterge ışığı önce yanıp sönmeli ve sonra sabitlenmelidir.

Bu ışıklardan herhangi biri çalışmazsa veya yeşil yerine kırmızı renk ışıkla karşılaşırsanız, tüm kabloları kontrol ettiniz. Sorununuz hala devam ediyorsa, o halde teknik servis ile görüşmeniz gerekebilir.

3. Yönlendiricinizi ya da Modeminizi Yeniden Başlatın

Bir şey denemeden önce yapabileceğiniz ilk ve en önemli şey modeminizi yeniden başlatmaktır. Kulağa pek işe yarar gibi gelmiyor ama yönlendiricinizi yeniden başlatmak bazen internet bağlantı sorununuzu çözebilir. Temel olarak internet servis sağlayıcınızla olan bağlantınızı yeniden başlatır.

Bunu yapmak için yönlendiricinizi kapatıp birkaç saniye sonra tekrar başlatabilirsiniz. Bağdaştırıcınız ve yönlendiriciniz bir güç kaynağına bağlıysa, düğmeyi de kapatın. Bir şey değiştirip değiştirmediğini görmek için tekrar açın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Ayrıca, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı veya cihazlarınızı yeniden başlatmayı da deneyebilirsiniz.

4. Bilgisayarınızdan Sorun Giderme Yapın

Yukarıdaki yöntemler internetinizi düzeltmiyorsa ve internet bağlantınızda nelerin yanlış gittiğini bilmiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ekranınızın sağ alt köşesinde, görev tepsisinde bir ağ simgesi var. Ağ seçeneklerini getirmek için üzerine sağ tıklayın. Ardından Sorunları Gider seçeneğini tıklayın.

2. Bunu yaptığınızda, Windows Ağ Tanılama, ağdaki sorunu otomatik olarak algılamaya başlar.

3. Sorunu algıladığında, sorunun ne olduğunu ve düzeltmek için ne yapabileceğinizi size söyleyecektir. Bazı durumlarda, araç sizin için düzeltmeye çalışır veya sizi düzeltebileceğiniz sayfaya yönlendirir.

5. Bilgisayarınızın DNS Önbelleğini Temizleyin

DNS önbelleği, cihazınızın işletim sistemi tarafından depolanan geçici verilerdir. Veriler yakın zamanda ziyaret edilen web sitelerinin ve ilgili IP adreslerinin bir listesini içerir. Bu nedenle, bazen bir web sitesini açarken bu sorunlara yol açan veriler bozulabilir. Bu nedenle, soruna neden olup olmadığından ve nasıl yaptığınızdan emin olmak için DNS önbelleğini temizlemeniz gerekir.

1. Bilgisayarınızda Windows + R tuşuna basın ve komut istemini açmak için cmd yazın.

2. Ardından komut istemine ipconfig /flushdns komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu, DNS çözümleyici önbelleğini başarıyla temizler.

6. Bilgisayarınızdaki Proxy Ayarlarını Kontrol Edin

Bazen bilgisayarınızı başka bir ağa bağladığınızda, bu ağdan özel bir proxy sunucu ayarı alır. Şimdi, cihazınızı başka bir ağa bağlarsanız, hala el ile proxy sunucusu ayarlarını kullandığınızdan bağlanmayacaktır.

Ağınız için otomatik yapılandırmayı kullanmak için, sadece Denetim Masası‘nı açın ve Internet Seçenekleri‘ni tıklayın.

İnternet Özellikleri penceresinde, Bağlantılar sekmesine gidin ve en aşağıdaki Yerel Ağ Ayarlarına tıklayın.

Açılan pencerede her şeyin işaretli olmadığından emin olun ve Tamam düğmesine basın. Bu şekilde manuel proxy sunucu ayarlarını otomatik olarak geçersiz kılar.