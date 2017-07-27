Wifi Güvenliği Nasıl Sağlanır? Ve Nasıl Kırılır?

Özellikle de son zamanlarda wifi şifrelenin kırılma işlemleri çok daha kolaylaşmış durumdadır. Yine birçok çeşitli kullanıcılar bu olayı çok önemsemiyorlar. Başlarına gelmeyeceğini düşünüyorlar ve güvenliklerini ciddi anlamda riske atmaktadırlar. Sanıldığının da aksine yine wifilerin parolaları bir butona tıklama ile kolay bir şekilde kırılamaz. Kullandığınız kablosuz ağlarınızın da yine güvenlik algoritmaları bulunmaktadır ve yine bu güvenlik algoritmalarını da saymaya kalkarsak

WPA

WPA

WEB

Diye sayabiliriz. WPA2 en üst şifreleme algoritmasına sahip olan algoritmadır. Kırılması da en zor olan WPA2’dir. Yine kırılamaz değildir afkat kırılması WPA ve WEB algoritmalarına göre biraz daha zor olmaktadır ve yine WEP algoritması en basit biçimde kırılabilen algoritmadır.

Wifi Parolaları Nasıl Kırılıyor?

Algoritmaların kırılma yöntemlerinden bahsedecek olursak yine WEP algoritması IEEE 802.11 bir şifreleme algoritmasıdır. WPA ve WEP algoritmaları birçok araçlar tarafından kırılabiliyorlar ve yine bu algoritmalar da Aircrack gibi araçlardan oluşabilmektedir.

Aircrack programı belirli süre boyunca hedef wifi ağını dinler. Toplamakta olduğu çeşitli verileri de belirli süreler boyunca analiz etmektedir. Analizden sonra da paket enjekte işlemleri yapar. Yeterli oranda paket toplama işlemine koyulur. Örneğin bir ağı bir kaç saat boyunca hatta bir gün boyunca dinlemeye alabilmektedir. Sonra bu paketler içerisinde yer alan parolalar kırılmaktadır ve ağa erişim kolay bir şekilde sağlanır.

WPA2 Algoritması

Bu algoritma çok güvenlidir. WPA2 algoritması da aircrack beraberinde kırma yöntemleri yapılabiliyor fakat kırılması da oldukça uzun sürüyor. Bunun sebebi WPA ve WEP algoritmalarına göre bu algoritmanın çözümlenmesi oldukça zor olabilmektedir. Bu sebeple de hacker’lar bruteforce gibi sürekli şifre denemesi yapmaya yönelik olan saldırıları deniyorlar.

Bruteforce saldırısında hedef sisteme sürekli olarak parola saldırısı yapılır. Yani rastgele parola denenmektedir ve bu işlem doğru parola bulunana kadar devam edilmektedir ve doğru parola tespit edildiğinde bu parola bir yere kayıt edilir ve kayıt edildikten sonra da kötü niyetli kişi o parola ile artık wifi ağına giriş yapabilmektedir.