Microsoft yeni güncellemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Yazılım devi son olarak Windows 10 işletim sistemi üzerinde yoğunlaşmaya başladığını açıklamasının ardından, belli aralıklarla beraber büyük güncellemeler sunacağını belirtmişti. Yapılan bu açıklamaların ardından ise sürekli yeni güncellemeler geldiğini gördük.

Son olarak geçtiğimiz kış aylarında bir büyük güncellemenin yayınlandığı konusunda bilgi verilmişti. Şimdi ise Windows 10 17112 güncelleme sürümü yayınlandı. Yeni sürümün yayınlanmasının hemen ardından sürüm notları bilgisi de açıklandı. Böylelikle nelerin değiştiği ve yeniliklerin neler olduğu konusunda bilgiler alınmış oldu. Hemen bu bilgileri değerlendirerek güncellemelerin neleri değiştirdiğinden söz edelim.

Windows 10 Güncellemesi Neler Sundu?

Güncellemenin sunduğu yenilikler ve iyileştirmeler bir yana, yazılım devinin bu güncellemesinde önemli güvenlik açıklarını kapattığı da belirtiliyor. Ayrıca güvenlik yamaları ve hata düzenlemelerinin 9 farklı sorunu çözdüğü konusunda da bilgi var. Bu değişikliklerle beraber Windows 10 güncellemesinin getirdiği önemli yeniliklerde var. Tüm bunları inceleyelim.

Edge tarayıcı penceresinde sekme sürüklemesi sırasında yaşanan sorunlar giderildi.

Eylem merkezinde yaşanan tuş sorunları düzeltildi ve çalışmayı durdurma sorunu giderildi.

Sürücü birleştirme ve optimize sorunları da düzeltildi.

Disk birleştirme sorunların yaşanan uyum sorunları ve sürekli hata mesajlarının alınması sorunu giderildi.

Dosya gezgini kısmında yaşanan sorunlar giderildi.

Arayüz hatalarının giderildiğini gördük.

Bildirim menüsünde önemli bazı değişiklikler yapıldı.

Microsoft Mağaza uygulamaları için yenilikler yayınlandı ve uygulama çalıştırma sorunları giderildi. Benzeri sorunlar özellikler oyunlarda dikkat çekiyordu.

Uyku moduna geçiş yapıldığında yaşanan sorunlar giderildi ve başlatma kısmında siyah ekran sorunlarına neden olan hatalarda iyileştirmeler yapıldı.

Windows 10 güncellemesi için genelde hata düzenlemelerinin bulunduğu yeni sürüm bunları sunuyor. Microsoft tarafından gelen açıklamalara bakacak olursak, Windows 10 güncellemeleri daha uzun süre devam edecek.

Yani bu ve buna benzer daha birçok güncelleme görmemiz mümkün olacak. Yeni güncellemeler yayınlandıkça, işletim sisteminin değişen ve düzenlenen kısımlarını ele almaya devam edeceğiz. Yeni güncelleme sonrasında sizin de keşfettiğini özellikler olursa, yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz.