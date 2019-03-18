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Windows 10 Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma

Bilgisayarınızı otomatik olarak kapatmak isterseniz ne yapmalısınız? Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma düzenlemeleri nelerdir? Hanig komutları kullanmak gerekli? İşte merak edilen soruların cevapları.

By İbrahim Kızılırmak

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Bilgisayari Zaman Ayarli Kapatma

Kimi zaman devam eden bir indirme işlemi, kimi zaman bir güncelleme ya da bir programın veya oyunun yüklenmesi. Tüm bu işlemler için bilgisayarlarımızı uzun süre açık bırakabiliyoruz. Tabii ki birçoğumuz uzun süren bu işlemler sırasında bilgisayarın başında durmayı tercih etmiyor.

Böyle durumlarda yararlanabileceğiniz güzel püf noktalar var. Windows 10 Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma en çok işinize yarayacak olan kısımlardan.

Windows 10 Bilgisayarı Zaman Ayarlı Nasıl Kapatırız?

Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma, siz bilgisayarınızın başında olmasanız bile cihazınızı kapatmanıza olanak sağlar. Bu şekilde hem cihazınız gereksiz yere açık kalmamış olur hem de boşu boşuna elektrik kullanımı yapılmamış olur.

Bilgisayari Zaman Ayarli Kapatma

Açıkçası basit bir konuymuş gibi gözükse de Windows 10 Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma özelliği genel anlamda bir hayli işe yaramakta. Sözü daha fazla uzatmayalım ve bu işlemin nasıl yapılacağına geçelim.

  • İlk işlemde, çalıştır menüsünü açmanız gerekecek.
  • Windows + R tuşuna basarak direk çalıştır uygulamasını açabilirsiniz. Bunun yanında başlat arama çubuğu bölümüne çalıştır yazarak da çalıştır kısmına ulaşabilirsiniz.
  • Sonrasında çalıştır çubuğuna “cmd” yazıyoruz ve komut penceresini açıyoruz.
  • Şimdi burada otomatik kapatma özelliği için bir düzenleme yapmanız gerekecek.
  • Cmd ekranına “shutdown -s -f -t x” yazısını yazıyoruz.

Bilgisayari Zaman Ayarli Kapatma

  • Bu komutu yazarak, Bilgisayarı Otomatik Kapatma konusunda ilk adımı atmış olacağız.
  • Burada dikkat edeceğiniz kısım “x” bölümüne yazacağınız ifade. X kısmında belirteceğiniz süre, bilgisayarınızın ne kadar sonra kapalı kalacağını gösteren süre.
  • Burada saniye cinsinden bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Hesaplama oldukça basit.

1 saat için 3600 saniye yazmanız lazım. Süreyi saniye cinsinden bu düzende belirleyeceksiniz. 5 saat sonra kapanmasını istediğiniz sistem için 3600 X 5 yapacaksınız ve çıkan saniyeye “X” yerine yazacaksınız. Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma konusunda yapacağınız düzenlemeler bunlar.

Bilgisayari Zaman Ayarli Kapatma

Tüm bu düzenlemeleri yapmanızın ardından sistem size bir uyarı mesajı gönderebilir. Görüntülenen bu uyarı mesajında da ne kadar süre sonra sisteminizin kapatılacağı konusunda bilgi veriliyor. İşleyiş oldukça basit ve istediğiniz zaman ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Süre ve benzeri bilgileri direk olarak sizin düzenlemeniz gerekiyor.

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