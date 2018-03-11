Microsoft’un yeni gözde işletim sistemi olarak değerlendirilen Windows 10 işletim sistemi, uzun bir süre daha güncelleme desteği alacak gibi duruyor. Öyle ki Microsoft’un yayınlamış olduğu hemen hemen her güncelleme işletim sistemini bir adım ileri götürüyor. Tabii ki bunda Windows 10 ile sunulan önemli özelliklerde etkili oluyor. Windows serisi için bir ilk olan Windows 10 Cortana sanal asistanı da bunlardan bir tanesi.

Hemen her güncellemede üzerinde durulan noktalardan biri olan Windows 10 Cortana son olarak ise büyük bir açıkla gündeme gelmişti. Açık nedeniyle kullanıcıların bilgisayarına erişim sağlama konusunda bazı önemli ipuçlarının bulunmasının hemen ardından Microsoft bir düzenleme yaptığını da açıkladı.

Windows 10 Cortana Açığı Nasıl Bir Soruna Neden Oluyordu?

Öncelikle söz konusu açığın nasıl bir soruna neden olduğu konusunda bilgiler verelim. Geliştiriciler tarafından keşfedilen açık, kullanıcıların cihazları kilitli olsa bile Windows 10 Cortana sanal asistanını kullanarak web sayfalarında arama yapılmasına izin veriyordu.

Yani siz bilgisayarınızı şifreli olarak bıraksanız bile herhangi bir web sitesine giriş sağlanabiliyordu. Ayrıca kullanıcıların web istatistiklerinin de bu şekilde öğrenilmesi mümkün oluyordu. Söz konusu güvenlik açığı ciddi bir soruna neden olmadan Microsoft beklenen güncellemesini yayınladığını açıkladı.

Açığın geçen hafta tespit edilmesinin hemen ardından Windows 10 Cortana için bir güncelleme yayınlandı. Kilit ekranı içerisinden sanal asistana erişimin engellenmesi ve ekstra güvenliğin sunulması için gelen güncellemeler, söz konusu açığın tamamen önüne geçmiş oldu. Yeni güncellemelerin sadece sanal asistan açığını kapatmadığını ekleyelim. Bunun dışında bir dizi yeni güvenlik yaması yapıldığı da belirtiliyor.

Tüm bu yeni güvenlik yamalarının işletim sisteminin açıklarını kapattığı konusunda da bilgiler var. Bunun dışında güncellemenin yenilik konusunda bir artı getirmediği bilgisi var. Bir yandan güvenlik yamalarına devam edeceği ve bir diğer yandan ise yeni özelliklerle beraber işletim sistemini güncellemeye devam edeceğini de açıklanan Microsoft, bundan sonraki güncellemeleri için çalışmalara da çoktan başladığını belirtti. Fakat bu güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda net tarih verilmiş değil.