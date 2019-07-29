Windows 10 Cortana Değişiyor

Sanal asistan yarışında birçok markanın teknolojileri ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en iddialı olan firmaların başında Microsoft geliyor. Aslında yarışa çok geç katıldığı için Google sanal asistanı, Siri, Amazon Echo gibi sanal asistanların gerisinde kalıyor gibi gözüküyor ancak Windows 10 Cortana sanal asistanının da ciddi bir yükseliş elde ettiğini söylemek gerekiyor.

Paylaşılan son bilgilere bakacak olursak, ilgiyi biraz daha arttırmak için Microsoft tarafından yeni adımlarda atılmaya başlandı. Buna göre Windows 10 Cortana için yeni değişikliklerin yolda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hemen yeniliklere ve yapılacak olan arayüz değişikliklerine bakalım.

Windows 10 Cortana Nasıl Güncellenecek?

Yenilenmiş olan Cortana için yeni bir arayüz geleceği açıklandı. Bu kez karşımıza çıkacak olan arayüz kısmında ise çok daha iddialı bir sistem olacak. Sohbet tabanlı olacak ve sohbet yönü ağır basacak olan yeni arayüzle kullanıcıların sanal asistanı kullanması teşvik edilecek.

Bu yönde yapılacak olan değişiklikler ise tek değişiklik olmayacak. Bunun dışında Windows 10 Cortana hem sesli hem de yazılı komutları daha rahat algılayabileceği bir panele kavuşmuş olacak.

Arama yapma, sanal asistanla sohbet edebilme, uygulamaları başlatma, alarm oluşturma ve var olan alarmlar için düzenlemeler yapma, yeni liste yönetimleri ve benzeri birçok yeniliğin sunulduğunu göreceğiz.

Bu güncellemelerle beraber sanal asistan yeni yüzüne kavuşacak demek yanlış olmayacaktır. Özellikle yetenekleri konusunda yeni bir döneme geçiş yapılmış olunacak.

Microsoft şu an için güncellemeyi Windows 10 sürümünde yer alan sanal asistan için yapacak. Mobil ve oyun konsollarındaki sürümler için herhangi bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı konusu kesin değil.

Bunun için açıklamaları beklemek gerekiyor. Yeni güncellemelerin bulunduğu sürümün hemen yayınlanmasını da beklemeyin. Bu sürüm 2020 yılı içerisinde yayınlanacak. Tabii ki henüz kesin bir tarih verilmedi. Windows 10 Cortana değişikliklerinin yarışta ne kadar etkili olacağı ise tartışılır.