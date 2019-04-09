Ana Sayfa İpucu Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Windows 10'da oldukça fazla RAM kullanan Cortana asistanını nasıl devre dışı bırakabilirsiniz, kısa bir rehber hazırladık....

By Muhammed Arslan

-

1
0

Cortana, Google’ın Asistanı ve Apple’ın Siri’si gibi Microsoft’un kendine ait sesli asistanı diyebiliriz. Microsoft, yeni Windows 10’da Cortana’yı çok daha gelişmiş bir hale getirdi. Ancak bilgisayarda sesli yardım almak, oldukça can sıkıcı olabilir.

Bunu İnternet Explorer gibi düşünebilirsiniz. Doğrudan devre dışı bırakmaya çalışmak, bilgisayarınızda gereksiz çok fazla soruna sebep olabilir. Peki ya Cortana’yı devre dışı bırakıp Windows 10 ve tüm işlevlerini hala kullanabiliyorsanız?

Cortana’yı devre dışı bırakmanın bir başka nedeni de arka planda çalışması ve sürekli olarak RAM’i kullanmasıdır. Hatta bazı durumlarda iyi olan kişisel verilerinizi saklamasıdır ancak sistem faaliyetlerinizi her zaman izler.

Cortana’yı devre dışı bırakmak yalnızca RAM kullanımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bilgisayarı sesli komut olmadan da kullanmanıza izin verir. Hazırsanız başlayalım.

Cortana’yı Devre Dışı Bırakma Yöntemleri

Artık Windows 10’un iki sürümü var, Windows 10 Home ve diğeri Windows 10 Pro. Cortana’yı devre dışı bırakmak ikisinde de farklı. Her iki sürüm için de resimli anlatımları aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Windows 10 İçin En İyi Programlar

Windows 10 Home’da Cortana’yı Devre Dışı Bırakma

Windows 10 Home’da Cortana’yı devre dışı bırakmak gerçekten basittir. Bunu ilk olarak Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanarak yapacağız, aşağıdaki adımları takip etmeyi unutmayın.

  • Windows arama çubuğuna regedit yazın ve Windows Kayıt Defteri‘ne giriş yapın.
  • Şimdi program erişim isteyecek, Evet’i tıklatarak izin verin. Bundan sonra Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılacaktır. Sol taraftaki panelden aşağıdaki yolu izleyin.
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Policies>Microsoft >Windows>Windows Search
  • Şayet Windows Search klasörü bulunmuyorsa; Windows’un üzerinde sağ tuşa tıklayın, Yeni>Anahtar değerini seçin. Klasörü bu şekilde oluşturun.

Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Ayrıca bkz: Windows 10 Güncelleme Kapatma

  • Oluşturulan Windows Search klasörünü seçin ve bu panelin sağ tarafında, sağ tuşa tıklayıp Yeni> DWORD (32-Bit) Değeri‘ni seçin ve AllowCortana olarak adlandırın.

Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

AllowCortana‘ya çift tıklayın, 0 değerini verin ve Tamam’ı seçin. Şimdi Cortana devre dışı bırakılacak ve artık sizi rahatsız etmeyecek.

Not: Bu yöntem Windows güncellendiğinde eski haline gelebilir. Ancak Cortana’yı tekrar devre dışı bırakmak için aynı adımları uygulayabilirsiniz.

Windows 10 Pro’da Cortana’yı Devre Dışı Bırakma

Cortana’yı Windows 10 Pro’da devre dışı bırakmak, Windows Home’a göre daha kolaydır. Burada sadece birkaç tıklamayla Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi kullanılarak yapılacaktır. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemi takip edin.

Ayrıca bkz: Windows 10 Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma

  • Windows arama çubuğuna grup ilkesini düzenle yazın. Veya Çalıştır‘a gpedit.msc yazın ve Tamam’a tıklayın.

Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

  • Grup İlkesi Düzenleyicisi’nin sol paneli açıldığında, Bilgisayar Yapılandırması> Yönetim Şablonları> Windows Bileşenleri> Ara yolunu takip edin. Bundan sonra sağ panelde Cortana’ya İzin Ver‘i göreceksiniz, üzerine sağ tıklayın ve Düzenle‘yi seçin.

Windows 10 Cortana Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Bu Cortana editör menüsünü açacaktır, burada Devre dışı bırakıldı seçeneğinin önündeki yuvarlak kutuyu işaretleyiniz. Tamam’ı tıkladığınızda ayarlarınız kaydedilir.

Bu Cortana editör menüsünü açacaktır, burada Devre dışı bırakıldı seçeneğinin önündeki yuvarlak kutuyu işaretleyiniz. Tamam'ı tıkladığınızda ayarlarınız kaydedilir.

Şimdi Cortana’ya İzin Ver’in olduğu Arama seçeneğinde, Devre Dışı’nı görebileceksiniz. İşte bu, bilgisayarınızda Cortana’yı devre dışı bırakmanın en basit yöntemleri bunlardı.

Ayrıca bkz: Windows 10 Açılış Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Cortana’yı, bilgisayarınız ister Home ister Pro olsun, Windows 10’unuzdan kesinlikle devre dışı bırakabileceksiniz. Ancak bu, Cortana’nın işe yaramaz olduğu anlamına gelmez, Amazon’un Alexa ve Apple’ı Siri gibi bazı avantajları da vardır, ancak çok yeni olduğu için, masaüstlerinde ve PC’de kullanılması gerçekten zor veya karmaşık olabilir.

Önceki İçerikCasper VIA G4 Alınır mı?

İlgili Haberler

İpucu

Telefonunun Donanımsal Sorunları Nasıl Belirlenir?

Akıllı telefonlar, kullanıcılara farklı işlevler sağlayan ve yardımcı olan çeşitli donanımlardan oluşur. Teknisyenler, cihazın durumunu belirlemek için bilgisayarda olduğu gibi cep telefonu donanım test...
Devamını Oku
İpucu

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

Google Chrome tarayıcısını kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? İstenmeyen arama motorunu mu yoksa varsayılan pencereyi mi açıyor? Ya da gereksiz çerezler var, tarayıcıya kaydedilen uzantılar...
Devamını Oku
İpucu

Akıllı Telefonlarda Kamera Sesi Nasıl Kapatılır?

Sürekli olarak fotoğraf çeken birisiyseniz, özellikle anı yakalamak istiyoranız, bazen en çok ihtiyaç duyduğunuz şey tamamen sessiz bir ortamdır. Özellikle hayvanların resimlerini çekmeye çalışırken...
Devamını Oku
İpucu

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Photoshop yazılımının nasıl çalıştığını ve bir görüntüyü nasıl değiştirebileceğini hepimiz biliyoruz. Fakat gerçek bir resim veya photoshop yapılan bir resim arasındaki farkı söyleyebilir miyiz? Photoshop,...
Devamını Oku
İpucu

Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun...
Devamını Oku
İpucu

Replika Telefonlar

Akıllı telefonların satış fiyatı altı başını gitti. Yeni amiral gemisi akıllı telefonları düşündüğümüz zaman, ne derece yüksek bütçelerden söz ettiğimizi görebiliyoruz. Hal böyle olunca...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Casper VIA G4
Akıllı Telefon

Casper VIA G4 Alınır mı?