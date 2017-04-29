Windows 10 Creators Mobil Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Bilgisayar teknolojileri olarak değerlendirdiğimizde açık ara en iyi işletim sistemlerinden biri olarak gösterilen Windows, kullanım oranları sıralamasında da ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak Windows 10 işletim sistemi sürümünü çıkaran marka şimdilerde ise Windows 10 Creators güncellemesiyle gündemde. İlk olarak bilgisayar serilerine getirilen güncellemenin kısa süre sonra mobil cihazlara da geleceği açıklanmıştı. Windows 10 Creators Mobil ise sonunda yayınlanmaya başlandı. Yeni seri işletim sistemi akıllı telefonlara neler getiriyor? Bakalım.

Yeniden Yükleme Derdine Son

Windows 10 Creators Mobil güncellemesiyle beraber teknoloji devi köklü değişimlere adım atıyor. Bu değişimlere ise ilk aşamada güncelleme kışından başlanmış durumda. Yeni güncelleme sonrasında artık yeni sürümler için işletim sistemini her seferinde yeniden kurulum yapmanıza gerek yok. Sadece Android işletim sistemlerinde olduğu gibi telefon üzerinden güncelleme yapmanız yeterli oluyor. Bu sayede kısa süre içerisinde Windows 10 Creators Mobil güncellemesini kurabiliyorsunuz.

Windows 10 Creators Mobil Edge Tarayıcı Değişiklikleri

Güncellemenin özelliklerine geçecek olursak ilk değişiklik internet tarayıcısında kendisini gösteriyor. Öncelikle telefonun Edge tarayıcısında genel bir performans artışı ve güvenlik güncellemeleri yapılmış durumda. Bunun dışımda tarayıcıya e-kitap özelliği eklenmiş durumda. Tarayıcıya eklenen e-kitap özelliği sayesinde tarayıcı üzerinden kitap okuma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

E-kitaplarınızı açabilmenizi sağlayan tarayıcının bu özelliğini kullanmak için ise kitapları satın almak gerekiyor. Tabi ki bunun dışında ücretsiz yayınlanan serilerde olacak gibi. Şu an için sadece Amerika’da kullanılabilir olan özelliğin kısa süre sonra tüm dünya genelinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Windows 10 Creators Mobil Bluetooth Güncellemeleri

Yeni güncelleme bağlantı teknolojilerinde de değişimler sağlamakta. Özellikle güncellemenin Microsoft akıllı telefonlarında akıllı saat bağlantısı ve Bluetooth bağlantı kopmaları gibi sorunları tamamen çözdüğünü belirtelim. Çok daha başarılı bir kullanım deneyimi sunan yeni güncelleme akıllı saatler üzerinden de yapılan bağlantıda ekstra hiçbir programa ihtiyaç kalmadan akıllı saat üzerinden verilerin alınmasını sağlıyor. Spor verileri, günlük hareket durumu gibi bilgileri bu sayede Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda da kolayca öğrenmek mümkün kılınacak.

Windows 10 Creators Mobil Emoji Değişiklikleri

Yeni güncelleme sonrasında emoji kullanımı da değiştiriliyor. Windows 10 Creators Mobil güncellemesi sonrasında emoji simgelerinin hem çeşitliliği artıyor hem de klavye yerleşimleri değiştirilerek daha stabil bir kullanım elde ediliyor. Genel olarak emoji renklerinde de Windows temasında seçtiğiniz renge göre değişim görüyorsunuz.

Yani bir nevi emojiler artık temalara uyum sağlayabiliyor. Performans konusunda da emoji gönderme sırasında yaşanan sorunların önüne geçilmiş durumda. Artık hem klavye donma sorunları hem de gönderme sırasında yaşanan çökme sorunlarının önüne geçilmiş oldu.

Sürekle Bırak Yöntemi İle Zil Sesi

Son olarak yeni bir özellikten bahsetmek gerekiyor. Güncelleme sonrasında artık sürükle bırak yöntemlerini kullanarak kolaylıkla zil sesi ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Genel olarak bu özellik ve bağlantı yenilemeleri gibi konularla işletim sisteminin çok daha işlevsel hale geldiğini görebiliyoruz. Ayrıca yeni tema seçenekleri yeni tasarım güncellemeleri gibi birçok değişiklikte göze çarpmıyor değil. Bunlar sayesinde Microsoft akıllı telefon kullanıcılarına da daha çok kişiselleştirme seçenekleri sunmayı başarmış durumda.

Windows 10 Creators Mobil Ne Zaman Yayınlanacak?

Merak edilen sorulardan birisi güncellemenin ne zaman yayınlanacağı oldu ki genelde bu konuda mesajlar geliyor. Yeni güncelleme şu an için resmi olarak yayınlanmış durumda. Fakat güncelleme bölge sınırlı olduğu için her bölgede aynı anda güncelleme yayınlanmıyor. Tüm dünyada yayınlanması biraz sürecek gibi duruyor. Bunun için Microsoft net bir tamamlama tarihi belirtmedi.

Windows 10 Creators Mobil Hangi Cihazlara Gelecek?

Windows Phone işletim sistemi dünya üzerinde çok kullanılan bir işletim sistemi değil. Bu nedenle güncelleme gelecek olsa da cihaz desteği çok sınırlı. Sadece 13 cihaz için destek vereceği açıklanan güncellemeyi almayacak olan seriler ise hiçbir güncelleme almayacak. Güncelleme alacak olan cihazlar ise şöyle; Microsoft Lumia 950,950 XL, Microsoft Lumia 640,640 XL, MouseComputer MADOSMA Q601, Alcatel Idol 4S, VAIO Phone Biz, Alcatel OneTouch Fierce XL, SoftBank 503LV, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 550, HP Elite x3