Windows 10 Fall Creators Güncellemesi Artık İndirilebilir

Windows 10‘un en yeni güncellemesi bilgisayarlarınıza yüklenmeye hazır. Fall Creators Güncellemesi bugün Windows Update aracılığıyla kullanıma sunulmaya başlandı, ancak her zamanki gibi tüm Windows 10 kullanıcılarına ulaşması birkaç hafta sürecek.

Microsoft, bu şekilde aşamalı sunumlar yapmayı çok seviyor. Sabırsız durumdaysanız, Windows Update menüsünden kontrol edebilir ya da doğrudan Windows 10 web sitesine gidebilir ve Şimdi Güncelle düğmesini tıklarsınız. Yükseltme asistanı sürecin geri kalanında size rehberlik edecektir. Alternatif olarak, Windows 10’un Fall Creators Güncellemesinin son kopyasının ISO kendiniz de indirip yükleyebilirsiniz.

İşletim Sisteminin yeni sürümü, Microsoft’un Windows’ta yeni Fluent Design dilini uygulamaya başladığı andan itibaren, satışa çıkan Windows Mixed Reality kulaklıkları, görev çubuğundaki kişiler ve görünüm bölümündeki bazı değişiklikler için destek sağlıyor.

Yeni Fotoğraflar uygulaması, kapaklarınıza, videolarınıza hatta ses kayıtları, temalar ve geçişlere bile filtre, metin ve 3D efektler eklemenize izin verir. Cortana PC’nizi kapatabilir, yeniden başlatabilir veya uyku moduna geçirebilir. Edge e-kitap ve PDF açıklaması için destek alır ve web siteleri Windows görev çubuğuna sabitlenebilir. Ve de yeni bir tam ekran modu var.

OneDrive Files On Demand, güvenlik cephesinde daha iyi bir fidye koruması eklemesine karşın bulut depolama dosyalarınızı önce indirmeden akıtıyor. Bu sürümde paketlenmiş çok daha küçük iyileştirmeler var. Hepsine buradan bakabilirsiniz.